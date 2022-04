Hintergrund ist die "Gartenhaus-Affäre", wegen der Roberto Traversini 2019 als Bürgermeister von Differdingen zurückgetreten war.

Gartenhaus-Affäre

Staatsanwalt beantragt Aufhebung von Dieschbourgs Immunität

Hintergrund ist die "Gartenhaus-Affäre", wegen der Roberto Traversini 2019 als Bürgermeister von Differdingen zurückgetreten war.

Umweltministerin Carole Dieschbourg hat in einer persönlichen Stellungnahme die Chamber dazu aufgerufen, ihre Immunität aufzuheben. Hintergrund ist die „Gartenhaus-Affäre“. Am Donnerstag war vonseiten der Staatsanwaltschaft ein offizieller Antrag an die Chamber gegangen, Dieschbourgs Immunität aufzuheben, damit eine Vorermittlung eingeleitet werden kann.

Chronik 2019: Der Fall des Roberto Traversini Der ehemalige Bürgermeister von Differdingen ist im September über die Gaardenhaischen-Affäre mehr als nur gestolpert.

Die Aufhebung einer Immunität wird über eine Abstimmung in der Chamber mit einfacher Mehrheit entschieden.

„Ich habe seit 2019, persönlich und über meinen Anwalt, immer wieder betont, dass ich Ermittlungen unterstütze und dem Staatsanwalt zur Verfügung stehe. Es besteht für mich kein Zweifel, dass die Aufhebung meiner Immunität der richtige Weg ist“, so Dieschbourg per Mail am Freitag.

„Als Reaktion auf die Anfrage schicke ich daher heute ein Schreiben an den Kammerpräsidenten, in dem ich dem Parlament ans Herz lege, der Aufhebung meiner Identität zuzustimmen“, schreibt die Umweltministerin.

Die „Gartenhaus-Affäre“

Im September 2019 musste Roberto Traversini (déi gréng) als Bürgermeister von Differdingen zurücktreten, weil es beim Umbau eines Gartenhauses auf seinem Grundstück zu Unregelmäßigkeiten gekommen war. Zudem befand sich das Haus in einer Umweltzone.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.