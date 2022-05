Weil sie aus Sicht des OGBL den Index manipulieren, sagt die Gewerkschaft der Regierung und dem Patronat am Tag der Arbeit den Kampf an.

1.Mai-Feier

„Dies ist der Startschuss für eine längere Lohnkampfphase“

Michèle GANTENBEIN Weil sie aus Sicht des OGBL den Index manipulieren, sagt die Gewerkschaft der Regierung und dem Patronat am Tag der Arbeit den Kampf an.

Die Mobilisierung des OGBL in den vergangenen Tagen, am 1. Mai auf die Straße zu gehen und für den Erhalt des Indexmechanismus zu protestieren, hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Mehr als 1.000 Militanten – die Polizei sprach von 1.500 Teilnehmern – haben sich am Sonntagvormittag auf dem hauptstädtischen Bahnhofsplatz eingefunden, um am Protestmarsch „für den Index“ teilzunehmen, der sich gegen 10.30 Uhr in Richtung Abtei Neumünster in Bewegung setzte. Für Stimmung sorgten Trillerpfeifen und Blechtrommeln, dabei ging es überaus friedlich und gesittet zu.

Die hohe Teilnehmerzahl dürfte aber auch dem Wetter und dem Umstand geschuldet sein, dass nach zwei Jahren Pandemie erstmals keine sanitären Regeln mehr gelten.

OGBL zeigt Gesprächsbereitschaft

Nach einer Stunde erreichten die Demonstranten das Gelände der Abtei Neumünster, wo Georges Merenz, Vize-Präsident des OGBL und Präsident des FNCTTFEL, eine Einführungsrede hielt. Sein Kernthema: die Tripartite und der „Verrat am Index“. „Es ist immer noch Zeit, zurückzurudern und sich mit uns an einen Tisch zu setzen, um Lösungen für die Krise zu finden“, appellierte Merenz an die Regierung. Er bedauerte, dass die anderen beiden Gewerkschaften LCGB und CGFP „zum Schluss umgefallen sind“. Seine zentrale Botschaft an die Regierung und das Patronat, lautete: „Finger weg vom Index.“

OGBL-Präsidentin Nora Back gab sich in ihrer Rede gleichsam kämpferisch, allerdings versagte gleich zu Beginn ihre Stimme – ähnlich wie bei der Pressekonferenz am 31. März nach der finalen Tripartite-Runde. Sie konnte sich nach einer Weile aber wieder fangen und holte zum Schlag gegen das Patronat und die Regierung aus, die sie als „patronatsgesteuert“ bezeichnete.

Almosen für die Beschäftigten

Sogleich begann das Bashing gegen zahlreiche Unternehmen wie Amazon, die kaum Steuern zahlten und in der Pandemie Rekordgewinne eingefahren hätten.

Back zweifelte auch an, dass alle Betriebe im Handwerk und der Industrie unter dem Index zu leiden hätten. „ArcelorMittal, RTL, die großen Supermarktketten, die in der Pandemie große Geschäfte gemacht haben, können sie ihrem Personal wirklich keinen Index auszahlen?“

Der Solidaritéitspak sei wohl eher ein „Fuddelpak“, die Kompensierung eine staatliche Sozialhilfe, das Maßnahmenpaket nichts als Makulatur: „Almosen für die Beschäftigten, Gießkanne für die Unternehmen.“

Back ging noch einen Schritt weiter, richtete sich an UEL-Präsident Michel Reckinger und bezichtigte ihn als Vertreter des Patronats, die Krise und den Krieg in der Ukraine zu missbrauchen, um einen Angriff auf den Index zu starten und sich an der Kaufkraft der Menschen zu vergreifen: „Den Krieg als Argument zu benutzen, um den Menschen etwas wegzunehmen, ist inakzeptabel.“

Der OGBL sieht sich in seiner Haltung durch die rezenten Entwicklungen bestätigt: Bei den Familienzulagen sei man bereits zurückgerudert. Niemand wisse, wie die Kompensationszahlungen berechnet werden sollen und ob das Ganze überhaupt verfassungskonform sei. Darüber hinaus seien mittlerweile auch andere Gewerkschaften zwar nicht gegen das Abkommen, aber immer weniger dafür. „Über Kurz oder Lang wird jeder feststellen, dass die Menschen massiv hinters Licht geführt worden sind“, so Back.

Beginn eines längeren Lohnkampfs

Am diesjährigen 1. Mai fiel Nora Back zufolge der Startschuss für eine längere Lohnkampfphase. „Es wird ein langer Weg, der OGBL hat einen langen Atem. Wir werden nicht aufgeben, bis ein politischer Kurswechsel erfolgt.“

An die Abgeordneten ging der Appell, Nein zu sagen zu einem Abkommen, „das keines ist, weil es von der gewerkschaftlichen Mehrheit nicht unterzeichnet wurde“.

Apropos Abgeordnete - unter die Menschenmasse hatten sich auch einige LSAP-Politiker gemischt, darunter Arbeitsminister Georges Engel, die beiden Parteivorsitzenden Francine Closener und Dan Biancalana sowie die Abgeordnete Simone Asselborn-Bintz. Sie haben Nora Back zugehört, applaudiert haben sie nicht.

