In den Wahlprogrammen wird nach 2013 auch diesmal die Abschaffung der Doppelmandate in Aussicht gestellt. Die Absicht der Parteien könnte aber erneut am Widerstand der Betroffenen scheitern.

Diener zweier Herren

Die Frage nach der Trennung der Mandate taucht mit schöner Regelmäßigkeit auf der politischen Agenda auf. Spätestens alle fünf Jahre wird die Unvereinbarkeit von kommunalem und nationalem Mandat in den Wahlprogrammen thematisiert.

Passiert ist bislang noch nichts ...