Neujahrsempfang der CSV

„Die Zeit ist reif für einen Wechsel“

Michèle GANTENBEIN Die CSV hat sich zum Ziel gesetzt, ihre starke Position in den Gemeinden zu verteidigen und endlich wieder Regierungsverantwortung zu übernehmen.

Etwa 500 Parteimitglieder und -freunde hatten sich am Donnerstag zum traditionellen Neujahrsempfang im Kulturzentrum Am Sand in Niederanven eingefunden, um gemeinsam auf das Neue Jahr anzustoßen - ein Superwahljahr, das viel Spannung verspricht. Die CSV steht in den Startlöchern und brennt darauf, nach zehn Jahren in der Opposition endlich wieder Regierungsverantwortung übernehmen zu können.

Die Koalition ist nicht mehr imstande, die Dinge zu tun, die das Land in den kommenden Monaten braucht. Claude Wiseler, Co-Präsident

„Es ist Zeit für einen Wechsel“, meinte Co-Fraktionspräsidentin Martine Hansen in ihrer Ansprache. „Die Menschen wollen den politischen Stillstand, der im Moment im Land herrscht, nicht mehr. Sie wollen eine Politik, die sich um ihre Sorgen kümmert“, fand Co-Fraktionschef Gilles Roth. Und auch Co-Parteipräsident Claude Wiseler sieht die Dreierkoalition am Ende. „Statt den Menschen ein Trampolin zu versprechen“, sagte Wiseler Bezug nehmend auf die Neujahrsrede von Premierminister Xavier Bettel (DP) am Tag zuvor, „sollte er aus der Hängematte aufstehen und das tun, was in diesem Land zu tun ist. Es gibt noch viel zu tun, aber die Koalition ist nicht mehr imstande, die Dinge zu tun, die das Land in den kommenden Monaten braucht“, so Wiseler.

22 Die CSV hofft nach zehn Jahren auf eine Rückkehr an die Schalthebel der Macht. Fotos: Gerry Huberty

Mittelstand als Milchkuh des Staates

Stillstand herrsche zum Beispiel in der Wohnungsbaupolitik. „Die Wohnungsnot war nie so groß wie jetzt“, sagte Gilles Roth. 10.000 staatlich geförderte Wohnungen bis 2025 habe die Regierung 2014 versprochen. „Nicht einmal ein Bruchteil davon wurde umgesetzt“, stellte Roth fest.

Es kann nicht sein, dass die Menschen immer mehr Steuern zahlen und die Staatsschuld immer weiter wächst. Gilles Roth, Co-Fraktionschef

Auch die Steuerlast sei besonders für Klein- und Mittelverdiener so hoch wie nie zuvor. „Die Regierung hat 2013 eine umfassende Steuerreform versprochen. Es ist nicht dazu gekommen. Es ist noch nicht einmal zu einer Inflationsbereinigung der Steuertabelle in den vergangenen sechs Jahren gekommen. Unter der CSV war das nie der Fall“, echauffierte sich Roth. Gerade jetzt bräuchten die Menschen Steuererleichterungen, damit ihre Kaufkraft gestärkt wird. „Es kann nicht sein, dass die Menschen immer mehr Steuern zahlen und die Staatsschulden immer weiter wachsen.“

Auch Co-Parteipräsidentin Elisabeth Margue ging auf das Wohnungsbauproblem ein. Die jungen Menschen könnten sich keinen Immobilienkredit mehr leisten. Zugleich sei aus dem Bausektor zu vernehmen, dass viele Immobilienprojekte nicht voranschreiten, weil die Nachfrage eingebrochen ist. „Und was sagt die Regierung? Nicht besonders viel, außer dass man sich in der Koalition uneins ist über einen Gesetzestext, der noch dieses Jahr in Kraft treten soll.“ Wohnen, Klima, Gesundheit und Bildung - das seien die Themen, zu denen die Menschen Antworten von der Politik erwarten, sagte Margue. „Das sind die Probleme der Menschen und nicht die Legalisierung von Cannabis oder die Schaffung einer App für den Staat.“

Streit wegen Mietgesetz

Zum Streit in der Koalition wegen das geplanten Mietgesetzes meinte Claude Wiseler, er finde es befremdlich, wie Premierminister Xavier Bettel (DP) den zuständigen Minister Henri Kox kritisiert hat. In der Sache habe er Recht, „aber der Entwurf wurde von der Regierung angenommen. Da hätte man zumindest erwarten können, dass der Staatsminister seine Bemerkungen vorher macht und der Text nicht in der Form durchgeht“. Wiseler wetterte auch gegen die LSAP, die bei der Vorstellung des Gesetzentwurfs hinter dem Text gestanden habe und jetzt versuche, sich aus dem Staub zu machen und die Schuld einzig und allein den Grünen zuzuschieben.

Jetzt, wo Dan Kersch im Parlament sitzt, fordert er Dinge, die er in all den Jahren als er in der Regierung war, nicht umgesetzt hat. Claude Wiseler, Co-CSV-Präsident

Erstaunt war Wiseler auch über die Aussagen des früheren Ministers Dan Kersch (LSAP), „der sich öffentlich beschwert hat, mit der DP sei es schwierig, Dinge umzusetzen“. Auch er habe in der Sache Recht, „aber jetzt, wo er im Parlament sitzt, fordert er Dinge, die er in all den Jahren als er in der Regierung war, nicht umgesetzt hat. So kann man in einer Koalition nicht weitermachen.“

Wiselers Themenbereich ist die Gesundheitspolitik. Ausgerechnet in diesem Bereich würden mit der Cannabis-Legalisierung „juristische Experimente“ durchgeführt. „Wir brauchen in diesem Land keine juristischen Experimente, ganz besonders nicht in einem Bereich, wo die Gesundheit der jungen Menschen auf dem Spiel steht“. Im Gesundheitsbereich gebe es wichtigere Probleme zu lösen wie die Entlastung der Notaufnahmen, der Personalmangel oder auch der Virage ambulatoire.

