Politik 2 Min.

Die Zahlen rund um die Wahlen

Marc WILLIERE Über die Zusammensetzung der Abgeordnetenkammer in den nächsten fünf Jahren werden am Sonntag 256.698 eingeschriebene Wähler befinden. In 677 Wahlbüros in vier Wahlbezirken wählen sie 60 neue (alte) Parlamentarier unter 547 Kandidaten aus zehn Parteien aus.

Die für Sonntag anberaumten Parlamentswahlen schreiben im Vorfeld nur positive Zahlen. Den bislang vorliegenden Statistiken zufolge werden ausschließlich Zuwächse verzeichnet: mehr Wähler, mehr Briefwähler, mehr Kandidaten und auch mehr Wahlbüros. Im Vergleich zum letzten Urnengang im Jahr 2013 (238 587 Wahlberechtigte) steigt die Zahl der Wähler um 18 ...