Die Arbeitslosenzahlen für den Monat Juni bestätigen den Abwärtstrend der letzten Monate. Die verfügbaren Stellen klettern auf einen neuen Höchstwert.

Adem-Zahlen für Juni

Die Zahl der Arbeitssuchenden sinkt weiter

(dme) – Am 30. Juni waren 13.638 Arbeitssuchende bei der Adem registriert, was einem Rückgang um 2.764 Personen oder 16,9 Prozent entspricht. Daraus resultiert eine saisonbereinigte Arbeitslosenquote von 4,7 Prozent, was einem leichten Anstieg im Vergleich zu den Mai-Zahlen entspricht (4,6 Prozent).

Luxemburg überschreitet historische Beschäftigungsmarke Die Zahl der Arbeitssuchenden ist auch im März rückläufig. Außerdem werden bei den offenen Stellen Rekordwerte erreicht.

Die Zahl der Arbeitssuchenden sank in fast allen Kategorien, mit Ausnahme der Arbeitssuchenden mit einer Meldedauer von weniger als vier Wochen (+0,5 Prozent). Bei den Neuanmeldungen registrierte die Adem einen Anstieg. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum meldeten sich 9,5 Prozent mehr Menschen. Allerdings seien 168 der 2.156 Personen Menschen mit Flüchtlingsstatus.

Die Zahl der Gebiets-ansässigen Arbeitssuchenden, die Vollarbeitslosengeld beziehen, ging um 17,8 Prozent zurück. Auch die Zahl der Empfänger von einzelnen Maßnahmen sank leicht um 3,2 Prozent.

Höchststand an freien Stellen

Der Adem wurden im Juni 2022 4.252 offene Stellen gemeldet. Das sind 8,7 Prozent mehr als im Juni 2021. Die verfügbaren Stellen wurden mit 13.599 beziffert, was einem absoluten Höchststand entspricht. Im Vergleich zum Vorjahr sei dies ein Anstieg um 39,7 Prozent.





