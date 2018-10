Die Wahlen im Liveticker

Der CSV-Spitzenkandidat Claude Wiseler will den Wechsel herbeiführen. Sollten die Wähler ihm am Sonntag das Vertrauen aussprechen, steht seine Agenda schon fest. Als neuer Regierungschef will er den Sozialdialog wiederbeleben und die Dossiers Wohnungsbau und Mobilität konsequent angehen.