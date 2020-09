Der Sohn von Erbgroßherzog Guillaume und Prinzessin Stéphanie erhält am Samstag in der Abteikirche von Clerf das heilige Sakrament.

Die Taufe von Prinz Charles

Marc HOSCHEID Der Sohn von Erbgroßherzog Guillaume und Prinzessin Stéphanie erhält am Samstag in der Abteikirche von Clerf das heilige Sakrament.

Prinz Charles, der Sohn von Erbgroßherzog Guillaume und Prinzessin Stéphanie, hat am Samstag, gut vier Monate nach seiner Geburt am 10. Mai, in der Abteikirche von Clerf das heilige Sakrament der Taufe erhalten. Damit ist das zukünftige Staatsoberhaupt Mitglied der katholischen Glaubensgemeinschaft. Taufpaten sind Prinz Louis, der Bruder von Guillaume, und Gräfin Gaëlle de Lannoy, die Schwester von Stéphanie.

Die Feier fand im intimen Familienkreis statt. Neben Großherzog Henri und seiner Gattin Maria Teresa nahmen noch die Geschwister des erbgroßherzoglichen Paares, mit Ausnahme von Prinzessin Alexandra, an der Zeremonie teil. Die Messe wurde von Kardinal Jean-Claude Hollerich zelebriert. Konzelebranten waren Weihbischof Leo Wagener, der emeritierte Erzbischof Fernand Frank sowie der Abt von Clerf, Dom Michel Jorrot. Für den musikalischen Rahmen zeichneten die Mönche der Abtei sowie die Bruderschaft Verbum Spei (Wort der Hoffnung) verantwortlich.

Besondere Verbindung zu Clerf

In Zeiten der Corona-Pandemie wurde die Benediktinerabtei, in der aktuell zwölf Mönche aus mehreren Ländern leben, wegen ihrer abgeschiedenen und idyllischen Lage als Taufort ausgewählt. So hatten sich denn auch keine Schaulustigen eingefunden, die auf die Festgemeinde warteten. Lediglich einige Touristen, die zufällig vorbei gingen, lugten wegen der dort versammelten knapp 20 Fotografen in den Innenhof.

Das Taufkleid von Charles wurde zuvor bereits von Großherzog Henri und seinen Geschwistern, der Prinzessin Marie-Astrid sowie den Prinzen Jean und Guillaume getragen. Die Taufkerze stammt aus der Käerzefabrik aus Heiderscheid. Außerdem gibt es eine enge Verbindung zwischen der Familie de Lannoy und der Abteistadt Clerf. Vom 17. bis zum 19. Jahrhundert hatte ein Zweig der Familie hier nämlich seinen Sitz.

Coronabedingt mussten die Gäste Masken tragen. Auf dem Bild hier zu sehen sind (v.l.n.r.): Erbgroßherzog Guillaume, Kardinal Jean-Claude Hollerich, Prinzessin Stéphanie, Prinz Charles und der Abt von Clerf, Dom Michel Jorrot. Foto: Gerry Huberty





Die Presse durfte an der royalen Zeremonie in der Abteikirche nicht teilnehmen. Weitere Bilder aus Clerf von der Taufe von Prinz Charles folgen am späten Samstagnachmittag...

