Als Sprachrohr der Luxemburger Studenten sieht sich die ACEL als unverzichtbarer Partner für künftige Regierungen. Acht Forderungen machen dies deutlich.

Studentenvertreter ACEL

"Die Studierenden dürfen nicht vergessen werden"

Simone MOLITOR Als Sprachrohr der Luxemburger Studenten sieht sich die ACEL als unverzichtbarer Partner für künftige Regierungen. Acht Forderungen machen dies deutlich.

Unter dem Motto „Objectif 2028“ stellt der größte Studentenvertreter Luxemburgs ACEL acht Forderungen an die nächste Regierung. „Am 8. Oktober wird entschieden, wer Luxemburg in den nächsten fünf Jahren gestalten darf. In dieser Zeit dürfen die jungen Menschen - in unserem Fall die Studentinnen und Studenten - nicht vergessen werden“, so der Aufruf der „Association des Cercles d‘Étudiants Luxembourgeois“ um Präsidentin Ann Bertemes.

„Im Vorfeld der Nationalwahlen möchten wir auf Probleme hinweisen, die den Studentenalltag aktuell in Luxemburg und im Ausland verkomplizieren – oft unnötig, wie wir finden“, sagte sie am Montag während einer Pressekonferenz.

In den letzten Jahren hatten wir als ACEL immer weniger Mitspracherecht bei der Organisation der Studentenmesse. ACEL-Präsidentin Ann Bertemes

Mehr physische Präsenz bei Studentenmesse



Die Studentenmesse als wichtiger jährlicher Termin müsse attraktiv bleiben. Die ACEL stellt allerdings fest, dass immer weniger Unis und Hochschulen physisch präsent seien. Seit der Pandemie nutzen sie vermehrt die Möglichkeit der Online-Plattform. Eine Rückkehr zur „Studentefoire“ sei wünschenswert. Dazu müsse das nötige Budget zur Verfügung gestellt werden und der Rahmen stimmen.

"Wir wollen wieder aktiver in die Organisation der Studentenmesse eingebunden werden", forderte ACEL-Präsidentin Ann Bertemes. Foto: Gerry Huberty

Verbesserungsbedarf sieht die ACEL im Angebot für Schüler, die noch unschlüssig sind. „In den letzten Jahren hatten wir als ACEL immer weniger Mitspracherecht, dabei wurde die Messe seinerzeit auf unser Betreiben hin ins Leben gerufen. Wir wollen wieder aktiver in die Organisation eingebunden werden“, forderte die Präsidentin.

Hürden beim Zugang zu Studien abschaffen

„Der Zugang zu den Universitäten muss erleichtert werden“, so die zweite Forderung. Beim Start ins Studium stehen die Studenten vor vielen organisatorischen Hindernissen. Neben der Suche nach dem richtigen Studium sowie einer Wohnung sei auch die Anmeldeprozedur mit Hürden in Zusammenhang mit den luxemburgischen Diplomen verbunden. Als Beispiel nannte die ACEL-Präsidentin das erforderliche Sprachzertifikat für Studien an englischsprachigen Universitäten. Der dazu erforderliche Test sei eine finanzielle Belastung.

Eine weitere Barriere stelle die belgische Äquivalenz dar, die für ein Studium in Belgien angefragt werden müsse. „Wir hinterfragen den Zweck dieser ganzen Prozedur“, so Ann Bertemes.

Verbesserungen am „Stagegesetz“ erforderlich

Das „Stagegesetz“ beschäftigt die ACEL unterdessen, seit es 2020 in Kraft getreten ist, um einen juristischen Rahmen für das Praktikumsverhältnis zwischen Student und Arbeitgeber zu schaffen. „In der Praxis gibt es immer noch Probleme“, stellte Vizepräsident Charel Donven fest. Die Informationslage sei nach wie vor lückenhaft. Viele Studenten seien sich ihrer Rechte nicht bewusst. Die gesetzliche festgehaltene Bezahlung von Praktika erweise sich ebenfalls häufig als Blockade. „Manche Arbeitgeber versuchen sich vor der Bezahlung zu drücken“, berichtete Donven. Auf die nach zwei Jahren versprochene Bewertung des „Stagegesetzes“ warte die ACEL derweil noch.

Manche Arbeitgeber versuchen sich vor der Bezahlung von Praktikanten zu drücken. ACEL-Vizepräsident Charel Donven

Die Studentenvertreter fordern überdies eine Förderung der sogenannten „Graduate Programms“ für Uni-Absolventen, die noch unsicher sind, welche berufliche Richtung sie einschlagen wollen. Diese Form des Berufseinstiegs biete einen Rahmen, um nach dem Studium in verschiedenen Bereichen von Unternehmen Erfahrungen zu sammeln und so eine bessere Orientierung zu bekommen.



Ungleichbehandlungen in der EU haben Bestand

Außerdem machte die ACEL auf Ungleichbehandlungen innerhalb der EU aufmerksam. In Österreich sind die Luxemburger Studenten beispielsweise nicht von der GIS-Gebühr befreit. In den Niederlanden dürfen nur Bezieher der niederländischen Studentenbörse den öffentlichen Transport gratis nutzen. „Wir fordern die Politik dazu auf, sich dafür einzusetzen, diese Ungerechtigkeiten aus der Welt zu schaffen“, unterstrich Donven.

In einem modernen Europa ist es wichtig, gut mit Zug und Bus angebunden zu sein. Auch in Luxemburg ist es nicht immer einfach. ACEL-Sekretär Gianni Di Paoli

Der öffentliche Transport – und insbesondere dessen Attraktivität - ist ein weiteres Stichwort im Forderungskatalog der ACEL. Viele Studenten würden inzwischen vom Auto auf Bus oder Bahn umsteigen, jedoch sei dies oft teuer und mit Unannehmlichkeiten verbunden, bemerkte ACEL-Sekretär Gianni Di Paoli. „In einem modernen Europa ist es wichtig, gut mit Zug und Bus angebunden zu sein. Auch in Luxemburg ist es nicht immer einfach“, stellte er mit Verweis auf unflexible Uhrzeiten und Ausfälle fest. National wie international bestehe demnach Verbesserungsbedarf, wofür sich die künftige Regierung einsetzen müsse.

Ein weiteres Thema ist die Studentenbörse, die in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst wurde. Hier lautet der Aufruf, weiterhin dafür zu sorgen, dass die Studienbeihilfen den Bedürfnissen der Studenten entsprechen und die ACEL im Falle weiterer Anpassungen stets konsultiert wird.

Als Sprachrohr der Studenten ist es für zukünftige Regierungen unverzichtbar, uns als Hauptpartner einzubeziehen. ACEL-Präsidentin Ann Bertemes

In einem letzten Punkt wird nach der Möglichkeit gefragt, fachspezifische Ausgaben während des Studiums in einer späteren Steuererklärung rückwirkend auf einen Zeitraum von fünf Jahren zu berücksichtigen, so wie es etwa das deutsche System vorsieht.

Die ACEL als „unverzichtbarer Partner“ für die Politik

„In der Vergangenheit hat sich die ACEL als unverzichtbarer Partner für die Politik erwiesen. Als größter Studentenvertreter war die ACEL direkt und konstruktiv an einer Reihe wichtiger Projekte beteiligt und konnte somit sicherstellen, dass die Interessen der Studierenden vertreten waren“, erklärte Ann Bertemes abschließend. Die Politik profitiere vom direkten Austausch, um Kenntnis über die Sorgen der Studenten zu haben. „Wir fordern auch weiterhin, aktiv in alle Projekte und politischen Dossiers eingebunden zu werden, die Studierende aus Luxemburg betreffen. Als Sprachrohr der Studenten ist es für zukünftige Regierungen unverzichtbar, uns als Hauptpartner einzubeziehen.“

Zur ACEL Die ACEL (Association des Cercles d‘Étudiants Luxembourgeois), gegründet im Jahr 1984, ist der Dachverband der über 40 luxemburgischen Studentenvereinigungen in ganz Europa und Nordamerika. Insgesamt vertritt die ACEL über 10.000 Studenten und ist somit der größte Studentenvertreter Luxemburgs. Ziel ist es, sie zusammenzubringen, zu informieren und für ihre Rechte auf nationaler und internationaler Ebene einzutreten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist die ACEL parteipolitisch neutral. Alle Infos: www.acel.lu

