Die Schulen und ihre Angebote

Das Ausbildungsangebot wird von Jahr zu Jahr vielfältiger. 2019/20 wird es um zwei Technikerausbildungen und ein BTS erweitert. Hier die Schulangebote und die Neuerungen im Überblick.

„Unterschiedliche Schulen für unterschiedliche Schüler“. So lautet das Leitmotiv von Claude Meischs Bildungspolitik. Seit 2013 hat sich die Bildungslandschaft enorm gewandelt. So haben zahlreiche internationale Schulen ihre Türen geöffnet, angefangen bei der internationalen Schule in Differdingen über den Ausbau englischsprachiger Angebote im Lycée Michel Lucius oder noch die Europaschule in Bad Mondorf.

Auch in diesem Jahr wird das Schulangebot weiter ausgebaut ...