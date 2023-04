Die ADR hält an ihrem Narrativ fest: Die Wirtschaftssanktionen des Westens gegen Russland wirken nicht. Eine These, die im Parlament auf viel Gegenwind stieß.

Chamber debattiert

„Die Sanktionspolitik gegen Russland schadet uns“

Florian JAVEL Die ADR hält an ihrem Narrativ fest: Die Wirtschaftssanktionen des Westens gegen Russland wirken nicht. Eine These, die im Parlament auf viel Gegenwind stieß.

Eigentlich hätte die von der ADR angefragte Interpellation in der Chamber einen anderen Titel tragen sollen. Statt in den aktuell hohen Energie-, Lebensmittel- und Wasserpreisen eine Folge der Wirtschaftssanktionen gegen Russland zu sehen, hätte die ADR diese wirtschaftlichen Folgen viel eher auf den „barbarischen Krieg Putins“ zurückführen sollen, entgegnete nämlich LSAP-Fraktionschef Yves Cruchten dem ADR-Abgeordneten Fernand Kartheiser am Dienstag in der Chamber.

Eines ist nach der Debatte klar: Die ADR ist von ihrem Kurs nicht abzubringen - die wirtschaftlichen Bredouillen der EU seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind laut der Partei selbstverschuldet. „Die Sanktionspolitik schadet uns. Sie wird aber deswegen weitergeführt, weil der Westen den Misserfolg auf Kosten seiner eigenen Bürger nicht eingestehen mag.“

Für welchen Lösungsvorschlag tritt die ADR dann ein, um einen Weg aus der Inflationsspirale zu finden? „Wir wollen eine Verhandlungslösung und für Frieden in der Ukraine plädieren. Wir werden die Ukraine auch danach nicht im Stich lassen, sondern den Wiederaufbau unterstützen“, kündigte ADR-Parteisprecher Fernand Kartheiser vor der Chamber am Dienstag an.

Verfolgt die ADR mit ihrer Kritik der Wirtschaftssanktionen des Westens gegen Russland nationalpolitische Interessen? LSAP-Fraktionschef Yves Cruchten hat einen Verdacht. Foto: Gerry Huberty

Cruchten: „Damit sagen Sie, der Schuldige sei nicht Putin“

Auf viel Zustimmung stieß die Rede der ADR unter den anderen Parteien nicht. Im Gegenteil. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges habe „keine Partei eine solch rechtsextreme Rede gehalten“, kommentierte Außenminister Jean Asselborn (LSAP) die Äußerungen Kartheisers. Niemand spreche sich gegen Friedensverhandlungen aus, „doch was für ein Frieden soll das sein?“, entgegnete Yves Cruchten der ADR. Es solle eher ein „gerechter Frieden“ herbeigeführt werden und nicht einen, der „die Ukraine dazu auffordert, zu kapitulieren“.

Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat niemand so eine rechtsextreme Rede hier im Parlament gehalten. Außenminister Jean Asselborn (LSAP)

Was aber vor allem an der Kritik der ADR hinsichtlich der Wirtschaftssanktionen für Aufregung sorgte: der Satz, die wirtschaftliche Krise innerhalb der EU sei selbstverschuldet. „Das ist eins zu eins das Narrativ des Kreml“, kritisierte CSV-Präsident Claude Wiseler die ADR. Yves Cruchten unterstellte der ADR sogar, mit ihrem Narrativ „nationalpolitische Interessen zu verfolgen“: „Damit sagen Sie, der Schuldige sei nicht Putin, sondern die nationalen Regierungen.“

Die Wirtschaftssanktionen seien nicht auf alleinigem Bestreben Luxemburgs umgesetzt worden, sondern „gemeinsam mit unseren demokratischen Partnern innerhalb der EU“, so Cruchten weiter. Bilanz zu ziehen nach nur einem Jahr, sei allerdings „ökonomisch nicht sinnvoll“, verteidigte Claude Wiseler zudem die Wirtschaftssanktionen des Westens gegen Russland.

IWF-Prognosen zur russischen Wirtschaft nicht aussagekräftig

Das Argument der ADR, die Wirtschaftssanktion würden „keinen Effekt zeigen“, da der russischen Wirtschaft vom Internationalen Währungsfonds (IWF) 2024 sogar ein Wirtschaftswachstum von 2,1 Prozent vorausgesagt wird, stellte Stéphanie Empain (Déi Gréng) ebenso infrage: Denn die vom IWF gesammelten Daten über die russische Wirtschaft seien unvollständig: „Mehrere Daten werden von Putin unter Verschluss gehalten. Russland entscheidet nämlich, welche Informationen sie herausgeben wollen.“

Dass Russland im vorigen Jahr einen Rückgang des Bruttoinlandproduktes (BIP) zwischen zwei und drei Prozent verbucht habe, sei auch nicht realistisch. Ebenso wenig sei das BIP innerhalb einer Kriegswirtschaft ein richtungsweisender Indikator, „besonders, wenn die Munitionsproduktion seit Beginn des Krieges auf 24 Stunden am Tag heraufgesetzt wird“, ergänzte Claude Wiseler.

Gegen Waffenlieferungen, für eine sofortige Friedensinitiative - in puncto Ukraine-Krieg sind sich ADR und Déi Lénk einig. Foto: Gilles Kayser

Déi Lénk stellen sich auf die Seite der ADR

Déi Lénk ergriffen im Rahmen der Debatte, wie bereits in der Vergangenheit, Partei für die ADR und ihre Ansichten. Die Wirtschaftssanktionen seien „ineffektiv“ gewesen und nach der Kritik anderer Länder gegenüber den Sanktionen sei es für den Westen an der Zeit, „in den Spiegel zu schauen“. Denn dieser habe sein Gewicht auf der internationalen Bühne überschätzt, so Nathalie Oberweis (Déi Lénk).

So müsse der Westen anderen Ländern „einen größeren Platz in der ökonomischen Weltwirtschaft einräumen, um sie dazu zu bewegen, mitzumachen“.

