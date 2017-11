Von Pol Schock und Diego Velazquez

„Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts entscheiden sie frei über ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung“, lautet eine Form des Selbstbestimmungsprinzips – ein Fundament des Völkerrechts.



Soweit die staatsrechtliche Theorie. In der Praxis birgt das Selbstbestimmungsprinzip allerdings implizite Spannungen. Wann kann man eine Entität als „Volk“ bezeichnen? Inwiefern ist eine solche Ausrichtung überhaupt realistisch, da sie das Potenzial hat, an der bestehenden Ordnung zu rütteln und die Weltkarte zu zersplittern. Und überhaupt: Sollten Staaten sich im 21. Jahrhundert nicht eher supranational zusammentun, um die Herausforderungen der Globalisierung in Angriff zu nehmen?



Die Katalonienkrise jedenfalls hat gezeigt, dass das Streben nach einem eigenen Staat auch im 21. Jahrhundert noch Massen mobilisieren kann. Dabei ist diese nordspanische Region kein Einzelfall. In ganz Europa gibt es derartige Sezessionsbewegungen, die sich historisch begründen. Doch die Komplexität der einzelnen Situationen verlangt eine differenzierte Herangehensweise. Obwohl alle Regionalismen sich ähneln, sich auf Geschichte und Kultur berufen, sind sie dennoch äußerst unterschiedlich. Eine Auswahl.