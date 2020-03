"Bleift doheem": Die Botschaft von Premier Xavier Bettel ist unmissverständlich. Jetzt ist es überlebenswichtig, dass jeder diese Botschaft auch umsetzt.

Die Party ist vorbei

Auch wenn die wärmende Sonne und der blaue Himmel dieser Tage ein anderes Bild vermitteln: Über Luxemburg tobt ein Orkan von unfassbarem Ausmaß, der in erster Linie das Gesundheitswesen und ganz generell die Gesellschaft an die Grenzen ihrer Belastbarkeit drängt.

Überstehen wird Luxemburg diesen Orkan nur, wenn jeder im Land begreift, was die Stunde geschlagen hat. Bis dato ist dies noch längst nicht der Fall gewesen, wie beispielsweise die idiotische Idee von Corona-Partys zeugt. An der fehlenden Informierung und Sensibilisierung rund um die Krise kann es jedenfalls nicht liegen; in Zeiten, wo Schlagzeilen im Sekundentakt fallen, gibt es auch medial kein Entrinnen vor dem Virus. Schon eher offenbart sich noch zu sehr eine Mischung aus Ignoranz, Egoismus und "Nach-mir-die-Sintflut"-Mentalität.

Ohne in Kriegsrhetorik zu verfallen wie Frankreichs Staatspräsident, hat Premierminister Xavier Bettel am Dienstag in der Chamber deutlich gemacht, worauf es jetzt ankommt: „Bleift doheem.“ Diese Botschaft ist einfach. Diese Botschaft ist eindringlich.

Nun muss sie von jedem von uns gelebt werden. Denn noch nie war es so überlebenswichtig, Verantwortung zu übernehmen – für sich selbst und für seine Mitmenschen.