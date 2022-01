Per Videokonferenz legen Yuriko Backes, Georges Engel und Claude Haagen ihren Eid vor Großherzog Henri ab.

Politik 21

Regierungswechsel

Die neuen Minister sind vereidigt

Annette WELSCH Per Videokonferenz legen Yuriko Backes, Georges Engel und Claude Haagen ihren Eid vor Großherzog Henri ab.

Das hatten sich die Minister Dan Kersch (LSAP), Romain Schneider (LSAP) und Pierre Gramegna (DP) am Mittwoch wohl anders vorgestellt: Ihre jeweiligen Abschiedsaudienzen von Großherzog Henri mussten abgesagt werden.

Am Dienstag war das Staatsoberhaupt positiv auf Covid getestet worden und befindet sich seither in Isolation auf Schloss Berg. Ob und wann die Audienzen nachgeholt werden, ist noch nicht bekannt. Eine Premiere gibt es dafür für die Amtsnachfolger. Sie wurden im Beisein von Premierminister Xavier Bettel (DP) per Videokonferenz von Großherzog Henri vereidigt.

Können Sie sich an alle "Varianten" von Blau-Rot-Grün erinnern? Zum vierten Mal seit 2018 kommen neue Gesichter in die Regierung. Können Sie sich noch an die vielen Personalwechsel erinnern?

So ist es nun amtlich und offiziell: Die bisherige Hofmarschallin Yuriko Backes übernimmt die Regierungsgeschäfte von Finanzminister Pierre Gramegna, Georges Engel folgt auf Dan Kersch in den Ressorts Arbeit und Solidarwirtschaft sowie Sport und Claude Haagen ersetzt Romain Schneider als Minister für Sozialversicherung sowie für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung.



Paulette Lenert wurde derweil offiziell zur Vize-Premierministerin ernannt, ein Posten, den bislang Dan Kersch bekleidete. Sie behält ihre Ressorts Gesundheit und Konsumentenschutz sowie als delegierte Ministerin das Ressort Sozialversicherung.



