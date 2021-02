Die neue Normalität: "Dieses Jahr hat mich Demut gelehrt"

Was gestern nicht denkbar war, ist heute ohne Weiteres machbar: Zwei LW-Redakteure diskutieren per Mail über ein Jahr Corona.

Was gestern nicht denkbar war, ist heute ohne Weiteres machbar, stellen die "Wort"-Redakteure Marc Schlammes und Michael Merten fest. Ein Mail-Austausch über ein Jahr Corona-Herausforderung.

Von Marc Schlammes und Michael Merten

Als Luxemburg am 29. Februar 2020 seinen ersten Corona-Fall vermelden muss, kann sich niemand wirklich vorstellen, in welchem Maß diese Nachricht den Alltag in den kommenden zwölf Monaten beeinträchtigen wird, vom Kleinkind bis zum Greis.

Normalität gibt es seitdem nicht mehr – oder anders ausgedrückt: Der Ausnahmezustand ist die neue Normalität, geprägt von Begriffen wie Lockdown, Homeschooling, Homeoffice, Large Scale Testing oder R-Wert, die aus unserem Wortschatz nicht mehr wegzudenken sind ...