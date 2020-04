Nach langen und zähen Verhandlungen sind die zwölf minderjährigen Flüchtlinge am Mittwoch in Luxemburg gelandet.

Die minderjährigen Flüchtlinge sind da

Danielle SCHUMACHER Nach langen und zähen Verhandlungen sind die zwölf minderjährigen Flüchtlinge am Mittwoch in Luxemburg gelandet.

Am Ende ging alles sehr schnell. Das Flugzeug der Aegean Air setzte eine halbe Stunde früher als geplant auf der Piste des Flughafens Findel auf. Außenminister Jean Asselborn (LSAP) ließ es sich nicht nehmen und nahm die zwölf unbegleiteten Flüchtlinge persönlich in Empfang.

9 Am Mittwoch kamen zwölf minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge in Luxemburg an. Sie wurden auf dem Flughafen Findel von Außenminister Asselborn und von Caritas-Präsidentin Marie-Josée Jacobs in Empfang genommen. Foto: Gerry Huberty

Am Mittwoch kamen zwölf minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge in Luxemburg an. Sie wurden auf dem Flughafen Findel von Außenminister Asselborn und von Caritas-Präsidentin Marie-Josée Jacobs in Empfang genommen. Foto: Gerry Huberty

Die Jugendlichen kamen direkt aus Griechenland, wo sie viele Monate in den Lagern auf den Inseln Lesbos, Chios und Samos verbracht hatten. Sie sind zwischen elf und 16 Jahre alt. In der Gruppe befindet sich nur ein Mädchen. Sie wurde zusammen mit ihrem Bruder aus Griechenland ausgeflogen. Zehn Jugendliche stammen ursprünglich aus Afghanistan, zwei aus Syrien.

Nach ihrer Ankunft wurden sie per Bus in den Norden des Landes gebracht. Die Caritas hat dort eigens für sie ein Haus gemietet, in dem sie bis auf Weiteres rund um die Uhr professionell betreut werden. Damit endet für die meisten von ihnen eine lange Odyssee. Zunächst müssen sie aber 14 Tage in Quarantäne verbringen, sollte sie sich trotz eines negativen Tests vor der abreise mit Corona- infiziert haben.

Für Außenminister Jean Asselborn war es das Ende eines langen Verhandlungsmarathons. Nachdem sich die Situation in den Camps in den Wintermonaten dramatisch verschlimmert hatte, hatte er bereits am 13. März einen Appell an die EU-Mitgliedstaaten gerichtet, dass jedes Land pro 500.000 Einwohner zehn minderjährige Flüchtlinge aus den Lagern auf den griechischen Inseln aufnehmen sollte. Zwar hatten einige Länder, wie etwa Deutschland, Frankreich und Portugal Hilfe versprochen, doch dann setzte die Corona-Krise dem Vorhaben ein jähes Ende.

Ein schöner Tag für Luxemburg

Nachdem die Kinder sicher in Luxemburg gelandet waren, sprach Asselborn daher von einem "schönen Tag für Luxemburg", aber auch für die gesamte EU. Die Union habe sich in den vergangenen Monaten und Jahren in der Migrationsfrage nicht gerade mit Ruhm bekleckert: "Europa hat nicht immer in der Champions League gespielt."

Aussenminister Asselborn hofft, dass andere EU-Länder dem luxemburgischen Beispiel folgen und ebenfalls junge Flüchtlinge von den griechischen Inseln aufnehmen werden. Foto: Gerry Huberty

Wenn ein EU-Land zwölf junge Flüchtlinge aufnimmt, wird dadurch Europa zwar noch nicht besser. Die Aktion zeige aber, dass die EU immer noch ein Friedensprojekt ist und dass die Solidarität spielt. Man dürfe Länder wie Griechenland oder Italien, die in der Flüchtlingsfrage in der ersten Reihe stehen, nicht allein lassen, forderte der Minister.

Bislang sei die Union "knauserig mit der Solidarität" umgegangen, so der Immigrationsminister. Er hofft daher, dass andere EU-Länder dem luxemburgischen Beispiel folgen und ebenfalls unbegleitete Kinder aus den überfüllten Flüchtlingslagern aufnehmen: "Die Jugendlichen haben ein Recht auf ein sicheres und anständiges Leben", so Asselborn. Er zeigte sich zufrieden, dass Deutschland noch in dieser Woche nachziehen will und dass auch Länder wie Portugal, Irland, Finnland, Frankreich und die Schweiz als Nicht-EU-Land hätten mittlerweile Hilfe zugesagt. Der Minister ist daher zuversichtlich, dass es gelingen wird, die 1.600 junge Flüchtlinge von den Inseln aus zu fliegen.

