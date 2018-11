Die letzte Hürde

Die Neuauflage von Blau-Rot-Grün muss von der Basis jeder Partei abgesegnet werden.

DP: zwölf Sitze. LSAP: zehn Sitze. Déi Gréng: neun Sitze. Das macht zusammen 31 von 60 Mandate in der Chamber. Die Dreierkoalition hat am 14. Oktober das geschafft, voran keiner mehr so richtig glaubte: Sie hat ihre Mehrheit im Parlament verteidigt. Zwar ist sie hauchdünn, reichen tut es trotzdem, damit DP, LSAP und déi Gréng erneut die Regierung stellen können.

Die drei Parteien lassen auch keine Sekunde verstreichen, um eine erneute Zusammenarbeit auf die Beine zu stellen ...