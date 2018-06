An diesem Wochenende findet in Ettelbrück die Foire agricole statt. Die Messe bietet Informationen aus erster Hand. Und das ist auch gut so, denn viele Menschen machen sich eine falsche Vorstellung von der modernen Landwirtschaft.

Leitartikel Politik 3 Min.

Die Kuh im Nimby-Land

Die Foire agricole in Ettelbrück ist das Schaufenster der Luxemburger Landwirtschaft schlechthin. Bauern, Winzer und Gärtner, aber auch Verbände, Verwaltungen und Händler zeigen an diesem Wochenende, was die moderne Landwirtschaft alles kann. Es werden technische Neuerungen und die jüngsten Entwicklungen in der Zucht und im Pflanzenbau präsentiert.

Die Foire agricole ist aber weit mehr als eine reine Leistungsschau des Agrarsektors ...

