Die Jusos wollen mitreden

Der Vorsitzende der Jonk Sozialiste, Georges Sold, über die neue LSAP-Führungsriege, die Aufgabe der Jusos und die politische Bildung.

Die Jusos sind das schlechte Gewissen der LSAP, hatte Alex Bodry vor Jahren einmal erklärt. Doch der Vorsitzende der Jonk Sozialiste, Georges Sold, weiß, dass es nicht reicht, immer nur der Mutterpartei ans Bein zu pinkeln. Wenn die LSAP wieder in die Erfolgsspur finden will, müssen alle an einem Strang ziehen, meint er. Selbstbewusst fordert er einen Dialog auf Augenhöhe ein.

Georges Sold, morgen wählt die LSAP einen neuen Vorsitzenden. Was erwarten Sie von dem neuen LSAP-Präsidenten?

Ich erwarte vor allem eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe ...