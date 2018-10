Jugendliche müssen am demokratischen Prozess teilnehmen können, ob sie wahlberechtigt sind oder nicht. Diese Meinung vertritt Chrystelle Brassinne, Präsidentin der Jugendkonferenz. Deshalb fordert sie von der neuen Regierung, dass sie die Jugendlichen bei der Politikgestaltung nicht vergisst.

Die Jugendlichen dürfen nicht vergessen werden

(DS) - Die Politik muss die Jugendlichen ernst nehmen, fordert Chrystelle Brassinne. Ernst nehmen heißt für die Präsidentin der Conférence générale de la jeunesse du Luxembourg (GJL) auch, dass die Politiker die Forderungen und die Vorschläge der Jugendlichen aufnehmen und in die Politik einfließen lassen. In unserer Serie "Mein Wunsch an die Regierung" fordert Brassinne als Vorsitzende der Jugendkonferenz eine stärkere Anerkennung des Ehrenamts. Entweder soll der aktuelle Congé jeunesse weiter ausgebaut werden oder die neue Regierung soll eine Art Congé du bénévolat einführen, meint sie. Sorge bereitet ihr aber hauptsächlich die Wohnungsnot, von der auch immer mehr Jugendliche betroffen sind.