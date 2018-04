Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts könnte Signalwirkung für Luxemburg haben: Die Berechnungsmethode der Grundsteuer ist hierzulande genau so veraltet wie in Deutschland. Eine Reform tut also Not.

Die heiße Kartoffel

Danielle Schumacher

Das Bundesverfassungsgericht kam am Dienstag zum Schluss, dass die Grundsteuer in Deutschland nicht in Einklang mit dem Grundgesetz steht. Die Einheitswerte der Grundstücke seien seit Jahrzehnten nicht mehr angepasst worden, daher komme es zu einer Ungleichbehandlung der Eigentümer, so die Argumentation der Karlsruher Richter.

Normalerweise würde ein Urteil der deutschen Verfassungshüter in Luxemburg bestenfalls am Rande zur Kenntnis genommen ...

