Rektor Jens Kreisel möchte die Universität Luxemburg im Bereich Umwelt und Klima besser positionieren. Ein interdisziplinäres Zentrum soll dabei helfen.

Politik 5 Min.

Uni Luxemburg hat einen neuen Rektor

„Die großen Fragen der Zeit kann eine Uni nicht alleine angehen“

Michèle GANTENBEIN Rektor Jens Kreisel möchte die Universität Luxemburg im Bereich Umwelt und Klima besser positionieren. Ein interdisziplinäres Zentrum soll dabei helfen.

Seit dem 1. Januar 2023 steht der 53-jährige Physiker und Materialwissenschaftler Jens Kreisel als Rektor an der Spitze der Universität Luxemburg, die dieses Jahr 20. Jubiläum feiert. Davor war er vier Jahre lang Vizerektor für Forschung an der Seite von Rektor Stéphane Pallage, der im Sommer 2021 angekündigt hatte, nicht für ein zweites Mandat zur Verfügung zu stehen.

Uni.lu hat ab Januar 2023 einen neuen Rektor Die Universität in Luxemburg hat mit Professor Jens Kreisel einen neuen Rektor ernannt. Er folgt dem amtierenden Rektor Stéphane Pallage.

„Es ist das erste Mal, dass ein Rektor gewählt wurde, der aus den eigenen Reihen kommt“, sagte Hochschulminister Claude Meisch (DP) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in der Maison du Savoir im Beisein des neuen Rektors. Von Kreisel verspricht sich Claude Meisch Kontinuität bei der Planung und der strategischen Ausrichtung, wobei der Uni eine gewisse Flexibilität zugestanden werde für neue Projekte.



Zu den großen Missionen der Uni, die der Regierung wichtig sind, gehören Claude Meisch zufolge die medizinische Ausbildung sowie die Ausbildung in der Krankenpflege, die Ausbildung von Grundschullehrern und Quereinsteigern sowie der Aufbau eines interdisziplinären Zentrums für Nachhaltigkeit. Spätestens 2026 soll dann noch das Max-Planck-Institut in die Universität integriert werden.

Wahrscheinlich dachte vor 20 Jahren niemand, dass diese Exzellenz schaffbar ist. Wir sollten stolz darauf sein. Jens Kreisel, Rektor der Universität Luxemburg

Kreisel hob die gute Zusammenarbeit mit Rektor Stéphane Pallage hervor, auch während der neunmonatigen Übergangsphase. Als großes Glück bezeichnete Kreisel, dass er als Vizerektor an der Ausarbeitung der langfristigen Strategie für die nächsten 15 bis 20 Jahre beteiligt war, die er nun als Rektor umsetzen könne. „Es gibt Themen, da muss man einfach zehn oder 15 Jahre vorausschauen - bei der Lehrerausbildung zum Beispiel. Da bringt der Fünf-Jahres-Blick nicht viel“.

In den 20 Jahren seit ihrer Gründung habe die Uni einen phänomenalen Weg zurückgelegt. In der Forschung sei Luxemburg international gut positioniert und ein geschätzter Partner der Industrie, der Regierung und der Gesellschaft. „Wahrscheinlich dachte vor 20 Jahren niemand, dass diese Exzellenz schaffbar ist. Wir sollten stolz darauf sein“, so Kreisel.

Interdisziplinäres Zentrum für Nachhaltigkeit

Zwei große Schwerpunkte der Uni sind Kreisel zufolge der Bereich Medizin und Gesundheit sowie die digitale Transformation der Gesellschaft „und die Nutzung aller digitalen Methodologien für Forschung und Lehre sowie die Zusammenarbeit mit der Industrie“. In dem Bereich sei Luxemburg international sehr gut platziert und unter den 50 Besten weltweit, betonte der neue Rektor. Ein dritter Schwerpunkt - und eine Schwäche der Uni - ist der Bereich Umwelt und Klima.

Wir nehmen das Thema Nachhaltigkeit ernst und gehen es konkret an. Jens Kreisel

In diesem Bereich will die Uni nun dank des interdisziplinären Zentrums für Nachhaltigkeit Kompetenzen aufbauen. Der erste Schritt ist gemacht: Die Uni hat einen internationalen Ideenwettbewerb gestartet, „um die besten Ideen und die besten Leute zu finden“. Zwei Dutzend Konzepte seien eingegangen. Der nächste Schritt ist das Einsetzen eines externen Komitees mit renommierten internationalen Wissenschaftlern, die die Konzepte prüfen, bevor dann entschieden wird, welche Projekte umgesetzt werden. Damit will der neue Rektor zeigen, „dass wir das Thema Nachhaltigkeit ernst nehmen und es konkret angehen“.

Kreisel möchte eine Nachhaltigkeitsstrategie in der gesamten Breite der Universität entwickeln. So soll die Uni selbst als Institution nachhaltiger werden und Energie sowie CO₂ einsparen. Weitere Forschungsbereiche, die die Uni im Umweltbereich entwickeln möchte, sind der Bereich Fotovoltaik und Wasserstoff. Dabei stehe nicht allein der technologische Aspekt im Vordergrund, sondern auch der wirtschaftliche und soziologische. „Ein Energieträger wie Wasserstoff wird nur akzeptiert, wenn er wirtschaftlich bezahlbar ist. Das ist ein ideales Thema für eine Universität, das wir holistisch angehen“, so der neue Rektor.

Ein anderer Grund, sich dem Thema Nachhaltigkeit zu widmen, hat mit den Studenten zu tun, „die das von uns erwarten“. Zudem sei es wichtig, Kompetenzen im Bereich Nachhaltigkeit zu erwerben, „weil wir nur so der Industrie beim Umbruch helfen können. Da wird uns das interdisziplinäre Zentrum helfen.“

Keine Universität kann die großen Fragen der Zeit wie Demokratie oder Klima alleine angehen. Jens Kreisel

Neue Partnerschaften aufbauen

Kreisel geht es darum, „nicht nur über Interdisziplinarität zu reden, sondern Interdisziplinarität zu haben und unsere Ambitionen in konkreten Projekten umzusetzen“. Er ist überzeugt, „dass keine Forschungsgruppe, keine Fakultät, keine Universität die großen Fragen der Zeit wie Demokratie oder Klima allein angehen kann“, sondern nur zusammen mit nationalen und internationalen Partnern. Um diese Strategie umzusetzen, hat er eine dritte Vizerektorstelle geschaffen. Der oder die Vizerektorin für internationale Beziehungen soll im März vorgestellt werden.

Als große Chance sieht Kreisel den Aufbau der Interprofessionalität zwischen den Pflegeberufen und der Medizin. Das Absolvieren gemeinsamer Praktika (ein Drittel) sei eine gute Gelegenheit, das Verständnis zwischen den verschiedenen Berufsgruppen zu verstärken.



Wir brauchen universitäre Medizin „made in Luxembourg“ Wie so oft in Luxemburg stehe bei derartigen Diskussionen die Infrastruktur im Vordergrund, nicht aber die Frage nach Inhalten und Kompetenzen, bedauert der Autor.

Dieses Jahr werden die ersten Medizinstudenten ihren Bachelor absolvieren. 2024 soll die Qualität der Ausbildung extern evaluiert werden, „bevor wir dann zusammen mit der Regierung entscheiden, ob und wie wir weitermachen und ob wir den nächsten Schritt, eine Masterausbildung, wagen“.

Zur Person Jens Kreisel Jens Kreisel, geboren 1969 in Dortmund (D), studierte Physik und Materialwissenschaften in Karlsruhe (D), Lyon (F) und Grenoble (F) und promovierte 1999 in Materialphysik am „Institut Polytechnique de Grenoble“ (Grenoble INP). Nach einem Postdoktorat an der Universität Oxford (GB) setzte er seine internationale Karriere in Grenoble fort, wo er bis 2011 als Forschungsdirektor am „Centre National de la Recherche Scientifique“ (CNRS) tätig war. Von 2006 bis 2011 war er außerdem als Berater des Präsidenten von Grenoble INP tätig und wurde anschließend zum stellvertretenden Vizepräsidenten für internationale Beziehungen der Institution ernannt. Während eines Sabbatjahres von 2011 bis 2012 war er Mitglied des „Institute of Advanced Studies“ an der Universität Warwick (GB). 2012 wechselte Jens Kreisel nach Luxemburg und wurde Gründungsdirektor der Abteilung „Materials Research and Technology“ am „Luxembourg Institute of Science and Technology“ (LIST). 2013 erhielt er vom „Fonds National de la Recherche Luxembourg“ (FNR) einen „Excellence Award for Research in Luxembourg“ (PEARL), der mit fünf Millionen Euro dotiert ist. Im September 2018 wurde er zum Vizerektor für Forschung der Universität Luxemburg und zum ordentlichen Professor für Physik und Materialwissenschaften ernannt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.