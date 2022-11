Seit Mitte Februar 2022 wurden lediglich drei PAP Nouveau quartier eingereicht. Sie erlauben den Bau von gerade einmal 48 erschwinglichen Wohnungen.

Pacte logement 2.0

Die große Flucht vor Artikel 29bis

Michèle GANTENBEIN Seit Mitte Februar 2022 wurden lediglich drei PAP Nouveau quartier eingereicht. Sie erlauben den Bau von gerade einmal 48 erschwinglichen Wohnungen.

Im Sommer 2021 hat das Parlament das Gesetz über den Pacte logement 2.0 verabschiedet. Ziel des Wohnungsbaupaktes ist die Schaffung von erschwinglichem Wohnraum in öffentlicher Hand. Erreicht werden soll dieses Ziel über Artikel 29bis des Gesetzes über die kommunale Flächennutzung, der seit Mitte Februar 2022 in Kraft ist.

Syvicol: "Gemeinden bekommen keinen Cent mehr" Der Dachverband der Gemeinden (Syvicol) ist unzufrieden mit der geplanten Reform der staatlichen Wohnungsbeihilfen für öffentliche Bauträger.

Je nach Größe eines Teilbebaungsplanes (Plan d'aménagement particulier, PAP Nouveau quartier) müssen zwischen zehn und 20 Prozent erschwinglicher Wohnraum entstehen, an die öffentliche Hand abgetreten werden und dort auch bleiben. Im Gegenzug dazu wird das im PAP verfügbare Baupotenzial um zehn Prozent erhöht.

Tatsächlich ist davon auszugehen, dass eine ganze Reihe von PAP noch vor dem Inkrafttreten von Artikel 29bis eingereicht wurden, um den neuen Verpflichtungen zu entgehen. Taina Bofferding, Innenministerin

Das Wissen um das bevorstehende Inkrafttreten dieser Regel hat zahlreiche Bauträger dazu veranlasst, ihre PAP-Anträge noch vor dem Stichdatum des 18. Februar 2022 in den Gemeinden einzureichen, um die Verpflichtung zu umgehen. Das geht aus der Antwort von Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) auf eine parlamentarische Frage des CSV-Abgeordneten Marc Lies hervor.



Bofferding zufolge wurden seit dem 19. Februar 2022, also in den vergangenen neun Monaten, bei den Gemeinden lediglich drei PAP Nouveau quartier eingereicht, die auf der Basis von Artikel 29bis erstellt wurden. Sie sehen den Bau von 280 Wohneinheiten vor, davon 48 erschwingliche Wohnungen. „Tatsächlich ist davon auszugehen, dass eine ganze Reihe von PAP noch vor dem Inkrafttreten von Artikel 29bis eingereicht wurden, um den neuen Verpflichtungen in puncto Schaffung von erschwinglichen Wohnungen zu entgehen“, stellt die Innenministerin fest.

Nur zaghafte Fortschritte beim Wohnungsbau Das Parlament diskutierte über den Bericht des Wohnungsbauspezialfonds, die Opposition stellte trotz Bemühungen einen eklatanten Mangel an erschwinglichen Wohnungen fest.

Den drei PAP auf Basis von Artikel 29bis stehen ganze 85 Teilbebauungspläne nach alter Gesetzgebung gegenüber, die das Innenministerium in den vergangenen zwölf Monaten (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022) genehmigt hat. Im Rahmen dieser PAP können Bofferding zufolge theoretisch 4.273 Einheiten gebaut werden. Zusätzlich wurden in demselben Zeitraum noch 144 PAP NQ mit einem Baupotenzial von 6.679 Wohnungen von der Cellule d’évaluation des Innenministeriums begutachtet.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.