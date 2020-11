Die Gesundheitskasse blutet aus

Ein Bericht der Generalinspektion der Sozialversicherung IGSS zeigt: Seit 2017 steigen die Ausgaben auch ohne Covid-19 und die versprochenen Leistungsverbesserungen stark an.

Die Finanzsituation der CNS sieht mittel- und langfristig nicht ganz so rosig aus, wie Sozialminister Romain Schneider (LSAP) es am vergangenen Mittwoch nach dem Quadripartite-Treffen darstellte. Daran ist nicht Covid-19 schuld: Die Ausgaben steigen bereits seit 2017 stark an – stärker als die Einnahmen. Beim Krankengeld schlägt allein die Verlängerung von 52 auf 78 Wochen Bezugsrecht jedes Jahr seit 2018 mit 47 Millionen Euro zu Buche.

Für die von der Regierung entschiedenen Covid-Maßnahmen – congé pour raisons familiales, congé pour soutiens familial und Lohnfortzahlung der CNS ab dem ersten Krankentag zur Entlastung der Arbeitgeber-Mutualität – erhält die CNS 2020 zwar 386 Millionen Euro, so dass Schneider für die laufenden Ausgaben und Einnahmen 2020 einen geschätzten Überschuss von 6,7 Millionen Euro verkünden konnte ...