Am vergangenen Samstag kritisierte die CSV bei ihrem Parteitag die Reform der Gemeindefinanzen von Dan Kersch. An diesem Freitagnachmittag nun legt der Innenminister eine erste Zwischenbilanz seiner Mammutreform vor.

Die Gemeinden und das Geld

Die Reform der Gemeindefinanzen ist eines der heißen Eisen, die Dan Kersch geschmiedet hat. Am Nachmittag wird der Innenminister eine erste Zwischenbilanz ziehen - und die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen, auf die jüngste Kritik der CSV einzugehen.



Beim Parteitag der Christlich-Sozialen stellte deren Spitzenkandidat Claude Wiseler Anpassungen an der Kersch-Reform in Aussicht, für den Fall, dass seine Partei nach dem 14. Oktober zurück in die Regierungsverantwortung gelangt. Als anpassungswürdig erachtet Wiseler, dessen Partei über Jahrzehnte das Intérieur besetzte, die Einnahmesituation der ländlichen Gemeinden, die mit dem jetzigen Modell benachteiligt würden.

Kompensierungsmaßnahmen



Die große Herausforderung der Reform, die zum 1. Januar 2107 in Kraft trat, bestand in einer ausgewogeneren Ausschüttung der Einnahmen. Dies führte zum einen dazu, dass seitdem 74 Gemeinden mehr Geld aus dem Fonds de dotation globale erhalten; jenen Gemeinden, die weniger bekommen, stehen während fünf Jahren Ausgleichszahlungen über 17 Millionen Euro zu.



Zum anderen wurde mit der Neugestaltung der kommunalen Finanzlandschaft die Schere zwischen kommunalen "Großverdienern" und den "Armenhäusern" zusammengeführt, so dass keiner Gemeinde weniger als 2000 Euro je Einwohner zusteht.

Einnahmefeld vergrößert



Bei der Neuverteilung der Gelder werden fünf Kriterien angewandt, wobei die Bevölkerung mit 82 Prozent überwiegt. Ein Sonderstatus wird der Hauptstadt, Esch/Alzette sowie den einst mit dem Integrativen Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept (IVL) geschaffenen „Centres de développement et d'attractivité“ (CDA) eingeräumt, weil diese Gemeinden größere Aufgaben bewältigen.



Die Reform ist u. a. deshalb zustande gekommen, weil der Staat das Einnahmefeld der Gemeinden um 90 Millionen Euro erweitert hat (durch die vollständige Übernahme der Lehrergehälter). Mit diesem Argument wiesen die Sozialisten am Sonntag die Wiseler-Kritik an der Mammutreform ihres Parteikollegen zurück.