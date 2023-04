Mit Blick auf die Gemeinderatswahlen spricht sich der Autor für eine verpflichtende Gemeinwohlpolitik aus.

Die Gemeinden, die Wahlen und das Gemeinwohl

Mit Blick auf die Gemeinderatswahlen spricht sich der Autor für eine verpflichtende Gemeinwohlpolitik aus.

Von Romain Biever *

Am 11. Juni sind Gemeindewahlen in Luxemburg und die Wähler sollten nicht vergessen, dass die gewählten Politiker nicht nur lokal Verantwortung übernehmen, sondern auch in den verschiedensten regionalen Zusammenschlüssen und Gremien (Syndikate), auf nationalem Plan (zum Beispiel als „député-maire“) und auf europäischem Niveau, im Europäischen Ausschuss der Regionen (ADR).

Dieser Ausschuss vertritt die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in der gesamten Europäischen Union und gibt Stellungnahmen zu neuen Rechtsvorschriften ab (70 Prozent aller EU-Rechtsvorschriften). Luxemburg ist mit elf gewählten Lokalpolitikern in diesem Gremium vertreten und diese haben somit indirekt Einfluss auf unsere nationale Politik. Für die Gestaltung und Umsetzung der europäischen Politik verfügt die Europäische Kommission wiederum über die sogenannten Europäischen Struktur- und Investitionsfonds.

Deren gibt es aktuell fünf: den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds. Die Stärkung der Demokratie und die Mitbestimmung „von unten“ soll der andere Garant für das Gelingen des Projektes „Europäische Union“ sein. In diesem Zusammenhang setzt sich der ADR für die Stärkung des sozialen Zusammenhalts als Grundwert ein.

Zwei Zauberwörter

Subsidiarität war denn auch das Zauberwort in den 1990er Jahren und gemeint ist das Prinzip, dass eine höhere europäische oder staatliche Einheit erst dann eingreifen und Funktionen an sich ziehen darf, wenn die Kräfte der untergeordneten Einheit nicht ausreichen, diese Funktion wahrzunehmen. Subsidiarität wird in der EU als Prinzip für intermediäre Strukturen bis zu den Gemeinden angewandt.

„Local development initiatives“ war das andere begleitende Zauberwort zu dieser Zeit, mit dem die EU eine ganze Reihe von Problemen angehen wollte. Die Wirtschaft dynamisieren, die sozialen Missstände bekämpfen und die Umwelt besser schützen. Der Kontext war die „nachhaltige Entwicklung“ auf der Basis von lokal wachsenden Strategien. Die besagten Fonds finanzierten mit massiven Zuwendungen vornehmlich demokratisch legitimierte institutionelle Programme und Konzepte, aber auch zivilgesellschaftlich organisierte Projekte konnten ihre Anträge stellen.

Getragen von der Zivilgesellschaft, entstanden in Luxemburg in diesem Zusammenhang zahlreiche lokale Projekte in den Bereichen Arbeit und Soziales, Ökologie, Bio, Energie, Mobilität, Alternativwährung usw. hin zu einer von der nationalen Politik gewollten und all diese Projekte umfassenden, institutionell etablierten Solidarwirtschaft (Koalitionsvertrag von 2009).

Elementar und überaus wichtig war, dass dies damals über eine europäische Vorfinanzierung geschah.

Der Weg zu den Finanzierungen dieser Projekte wurde durch Ausschreibungen geregelt. Die Kriterien, die es zu erfüllen galt, waren übersichtlich, transparent und durchführbar, auch für kleine Träger. Elementar und bedeutungsvoll war, dass dies damals über eine europäische Vorfinanzierung geschah. Sodass die kleinen und neuen Projekte, die meistens dem kommunalen Gemeinwohl dienen sollten, in die Lage versetzt wurden, ihr Projekt leben zu lassen.

Eine nicht unbedingt sinnvolle Änderung

Dies änderte sich dann im Laufe der Zeit, und die neuen EU-Regeln sahen vor, dass die Antragsteller die Vorfinanzierung der Projekte durch Eigenmittel oder nationalstaatliche Investitionen leisten müssten. Das Auszahlen der Subvention erfolgte am Ende des Vertrages und wenn die angegebenen Ziele auch erreicht waren. Im Handelsrecht nennt man das eine „obligation de résultat“. Was aber für Handelsbeziehungen sinnvoll sein mag, muss nicht unbedingt für gemeinwesenorientierte Projekte sinnvoll sein. Diese neuen Regeln verbauten vielen kleinen Initiatoren die Möglichkeit, ihre Idee auf den Weg zu bringen und aus rechtlich legitimierten Initiatoren wurden wieder idealistische Bittsteller.

Dieses Abdriften zu einem privatwirtschaftlichen Denken und Handeln ist eine Umkehr der Logik, in der das Gemeinwohl vor dem finanztechnischen „return on invest“ steht. Das ist kontraproduktiv, da erst die Tatsache, dass jedes Unternehmen und jede Unternehmung sich „privatwirtschaftlich“ rechnen muss, die Welt in die heutige Schieflage gebracht hat, sozial und ökologisch. Deshalb sollten lokal ansässige Vereinigungen von Bürgern, nennen wir sie „Gemeinwohlunternehmen“, zu einem handelsrechtlich anerkannten Akteur werden können. Gemeinwohlunternehmen hätten die Spezifizität, dass sie demokratisch (gewählter gemeinnütziger Vorstand) geführt würden, ohne Gewinnzweck arbeiten würden und somit mannigfaltige lokale Bedürfnisse abdecken könnten.

Das Recht auf Gemeinwohl

Die „Association sans but lucratif“ (asbl) erfüllt diese Kriterien zwar, ist in extrem vielen Bereichen aktiv, ist aber rechtlich nicht befugt, handelsmäßige Aktivitäten durchzuführen. Für eine Überarbeitung des Vereinsgesetzes von 1928 könnte das Gesetzesprojekt zur „Association d’interêt collectif“ (AIC), erarbeitet im Rahmen eines Projektes des Europäischer Sozialfonds im Jahr 2007, eine gute Basis sein. Doch dazu müsste es ein Bewusstsein für ein Recht auf Gemeinwohl geben. Man findet diese Grundgedanken auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention des Europarates wieder. Warum also diesen Grundgedanken nicht praxisnah auf der kommunalen Ebene angehen?

Die Erfahrung von vor 20, 30 Jahren hat gezeigt, welche Dynamik damit ausgelöst werden kann. Vornehmlich das Syvicol, zusammen mit den Mitgliedern des Ausschusses der Regionen, könnte hier eine aktive Rolle spielen. Sie könnten gemeinsam als „force de proposition“ diese Konzepte auf die Tagesordnung der nationalen Politik bringen.



Im Wahlkampf für die Gemeindewahlen versprechen uns die verschiedenen Parteien, ihre Lokal- und Nationalpolitiker(innen), dass sie vorhaben, dem Bürger mehr Mitspracherecht zu geben, sich intensiver um soziale Angelegenheiten zu kümmern, die Mobilität zu verbessern, das Wohnungsproblem resolut anzugehen, und vieles mehr. Viele dieser Anliegen könnten teilweise Lösungen finden, indem sie sich auf lokale „Gemeinwohlunternehmen“ stützen würden. Dazu müssten diese Rechte aber gesetzlich verankert und bei den zuständigen Gerichten einklagbar sein. Sonst bleibt es bei den üblichen Absichtserklärungen der Politik, der Einsetzung von Gremien und Leistungen, und den damit verbundenen Abhängigkeitsverhältnissen der engagierten Protagonisten.

Als anschauliches Beispiel könnten die CIGLs dienen. Sie entstanden Ende der 1990er Jahre und der Name „Centre d’Initiative et de Gestion Local“ war Programm. Sie waren als lokale „Gemeinwesenunternehmen“ konzipiert und viele verschiedene Projekte zum Wohle der Gemeinden wurden zu dieser Zeit Wirklichkeit. Heute werden sie meist nur noch als Beschäftigungsinitiativen wahrgenommen und ihre originäre Ambition, nämlich als demokratisch legitimierte und institutionalisierte Gemeinwohlträger zu agieren, tritt in den Hintergrund. Es reicht also nicht, hier und da ein Projekt zu unterstützen und dieses dann ins Schaufenster zu stellen. Man muss zu einer verpflichtenden Gemeinwohlpolitik kommen. Die Gemeinden und ihre gewählten Vertreter sind gefordert.



* Der Autor ist Präsident des Institut luxembourgeois de l’économie solidaire

