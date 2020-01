Am Freitag wurde der Bericht über die Personal- und Finanzpolitik des großherzoglichen Hofs vorgestellt. Ein Überblick über die wichtigsten Schlussfolgerungen von Sonderberichterstatter Jeannot Waringo.

Politik 4 Min.

Die fünf wichtigsten Punkte zum Waringo-Bericht

Jörg TSCHÜRTZ Am Freitag wurde der Bericht über die Personal- und Finanzpolitik des großherzoglichen Hofs vorgestellt. Ein Überblick über die wichtigsten Schlussfolgerungen von Sonderberichterstatter Jeannot Waringo.

Eine Woche lang wurde er unter Verschluss gehalten, nun kann jedermann den Text schwarz auf weiß nachlesen: Die Regierung hat am Freitag den Bericht des Sonderbeauftragten Jeannot Waringo über die Personal- und Finanzpolitik des großherzoglichen Hofes veröffentlicht.



“Ich hoffe, dass die in diesem Bericht enthaltenen Analysen und Vorschläge ein bisschen etwas zur Debatte über die Modernisierung und die Funktionsweise unserer Monarchie beitragen können”, schreibt der frühere Chef der Inspection générale des finances bescheiden im Epilog seiner 43-seitigen Analyse. Waringo war im vergangenen Juni von Premierminister Xavier Bettel mit der Mission am Hof betraut worden.

Bettel legte das Dokument am Freitag dem Ministerrat vor und leitete es danach an Chamber-Präsident Fernand Etgen weiter. Der parlamentarische Ausschuss für Institutionen und Verfassungsreform wird sich am kommenden Mittwoch damit beschäftigen. Politische Reaktionen gab es am Freitag vorerst nicht. Der großherzogliche Hof versicherte in einer kurzen Stellungnahme, "konstruktiv zur Umsetzung der in diesem Bericht vorgeschlagenen Verbesserungen beizutragen".



Das “Luxemburger Wort” hat die fünf wichtigsten Punkte des Waringo-Berichts zusammengefasst.

Die Rolle der Großherzogin

Der Titel der Großherzogin kommt im Bericht insgesamt zwölf Mal vor. In einer Schlüsselpassage des Berichts auf Seite 29 geht Jeannot Waringo auf die Rolle der Großherzogin ein.

Großherzog Henri: Staatschef und Ehemann Die Mitteilung von Großherzog Henri, in der er seine Frau in Schutz nimmt, wirft viele Fragen auf.

“Nach übereinstimmenden Informationen, die ich während meiner Mission von sehr vielen ehemaligen und gegenwärtigen Mitarbeitern des Hofes erhalten habe, werden die wichtigsten Entscheidungen im Bereich der Personalverwaltung, sei es bei der Rekrutierung, der Zuweisung an die verschiedenen Abteilungen oder auch in Bezug auf die Entlassung, von Ihrer Königlichen Hoheit der Großherzogin übernommen.”

Waringo schreibt, ihm sei die Mitwirkung der Großherzogin in der Funktionsweise des Hofes besonders in zwei Fällen bewusst geworden, in denen er einen "Beitrag zur Lösungsfindung" leisten wollte. Der Sonderberichterstatter lässt in seinen Ausführungen erkennen, dass er eine Beteiligung der Großherzogin an wesentlichen Personalentscheidungen am Hof für problematisch hält:

« Je voudrais dire très honnêtement et au risque d’être mal compris que dans la chaîne décisionnelle du Palais, et surtout dans le domaine de la gestion du personnel, le rôle de la Grande-Duchesse qui exerce une fonction purement représentative ne devrait pas être un sujet de discussion. Il faut réformer le fonctionnement de notre Monarchie sur ce point essentiel. Il n’y a, à mon avis, pas d’autre solution. »

Fehlendes Organigramm

Der großherzogliche Hof hat es laut Waringo bislang verpasst, ein Organigramm zu erstellen, der die Aufgabenbereiche der verschiedenen Abteilungen und Mitarbeiter erkennen ließe.

“Beamte des Hofs haben mir freundlicherweise mehrere Entwürfe von Organigrammen zur Verfügung gestellt, die zwischen 2008 und 2015 von verschiedenen Verantwortlichen des Hofs erstellt wurden. Es wurde jedoch keine Version formell genehmigt.”



Der Prüfer hat auch einen Vorschlag, wie dieses Schema der Zuständigkeiten aussehen könnte.

Organigramm-Vorschlag von Jeannot Waringo für den großherzoglichen Hof.

Personalfluktuation

Waringo erwähnt, dass der Hof insgesamt 110 Mitarbeiter beschäftige. Zwischen 2014 und 2019 sei es jedoch zu zahlreichen Personalwechseln bekommen. Auf die Gründe dieser Abgänge geht er nicht näher ein. Aber die Gespräche mit ehemaligen Mitarbeitern hätten ihn "betroffen" gemacht. Die Stimmung am Hof wirkte auf den Sonderberichterstatter offenbar nicht gerade positiv.

"Es gibt Anzeichen, die nicht täuschen. Mir ist aufgefallen, ob zu Recht oder zu Unrecht, dass in Gesprächen und Diskussionen unter Kollegen Fröhlichkeit und Humor selten waren. Jeder ist auf der Hut und wägt seine Worte ab."

Krisen, die zu Verfassungsreformen führten In der Verfassung regeln Checks and Balances die weitreichenden Befugnisse des Großherzogs. Dies geht solange gut, bis dieser seine Vorrechte voll ausschöpft.

Waringo stellte in seiner Analyse außerdem personelle Doppelgleisigkeiten fest. Ein Beispiel ist der Posten des “Manager général”, der 2015 geschaffen wurde. Die Aufgabenbereiche dieser Position umfassen praktisch sämtliche Bereiche der Monarchie, seien allerdings nur sehr vage definiert, daher “wäre es wahrscheinlich nicht unvernünftig, über die Streichung dieser Position nachzudenken”.



“Die Stellenbeschreibung des Manager général entsprach wahrscheinlich von Anfang nicht dem wirklichen Bedarf der Palastverwaltung. Der derzeitige Amtsinhaber könnte sinnvollerweise auf einen anderen Posten im Palais versetzt werden.”

Einstellung von Bewerbern

Waringo rät dem Hof dringend zu einem modernen Personalmanagement und geordneten Bewerbungsverfahren.

“Im Moment fehlt dieser Prozess, es gibt keinen solchen Prozess. Sicherlich gibt es einige Puzzlestücke, aber das Puzzle gibt es nicht.”

Finanzen

Jeannot Waringo empfiehlt eine größere Transparenz über die Mittelverwendung des großherzoglichen Hofes. Er kommt in seiner Analyse zum Schluss, dass sich Luxemburg an Belgien ein Beispiel nehmen sollte. Alle staatlichen Zuwendungen an den großherzoglichen Hof sollten klar dargestellt sein.

Waringo schlägt die Schaffung einer neuen Rechtspersönlichkeit vor, dem "Maison du Grand-Duc".

"Die Gründung einer solchen Rechtsperson, die auch ohne Verfassungsreform erfolgen kann, könnte eine Gelegenheit bieten für eine klare Trennung zwischen den Aktivitäten, die in den Zuständigkeitsbereich .... des Großherzogs fallen und den "privaten" Aktivitäten des Großherzogs und der Mitglieder seiner Familie."

Der ganze Bericht zum Nachlesen:

Stellungnahme des großherzoglichen Hofes:

Weiterführende Links