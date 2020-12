Die Frage nach dem Warum

Das Bildungsministerium wollte nicht, dass im Falle eines Kindes, dessen Wohl in Gefahr war, die Staatsanwaltschaft eingeschaltet wird. Jetzt ist der Junge tot.

Ob die Dinge einen anderen Lauf genommen hätten, wenn das Bildungsministerium sich nicht dagegen entschieden hätte, die Staatsanwaltschaft einzuschalten, kann niemand sagen. Was man aber sagen kann, ist, dass der finale Hebel, der in Bewegung hätte gesetzt werden müssen, um den Jungen zu schützen, nicht in Bewegung gesetzt worden ist. Das Bildungsministerium hat diesen Schritt verhindert.

Die Schulverantwortlichen – so viel steht fest – sind ihrer Pflicht nachgekommen ...