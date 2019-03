Sobald die großherzogliche Verordnung steht, kann es endlich losgehen mit dem Dossier de Soins Partagé (DSP).

Die elektronische Patientenakte kommt

Nicht nur von den Fortschritte bei der elektronischen Patientenakte (DSP) wollte man sich überzeugen - die Plattform eSanté kann viel mehr: Sie bietet ihre Dienstleistungen zum Austausch von Patienteninformationen auch den Krankenhäusern, Ärzten, Apotheken, Laboren, Pflegeheimen oder Forschungslaboren an.

Die Minister konnten denn auch der Demonstration beiwohnen, wie ein Arzt ein elektronisches Rezept an das DSP eines Patienten schickt und ein Apotheker es über das Programm IdeoMed abruft. Dabei wird auch gleich über IdeoMed abgeklärt, ob es zu potenziellen Reaktionen mit anderen Medikamenten kommen kann, die der Patient bereits einnimmt.

Big Data, künstliche Intelligenz und andere Dienste

Der Austausch bezog sich aber auch auf andere Themen, an denen die Agence E-Santé noch arbeitet, wie das Abschaffen von jeglichen schriftlichen Verschreibungen und den Beitrag, den die künstliche Intelligenz den Gesundheitsberuflern und Patienten künftig bieten kann. So kann auch die personalisierte Medizin, vor allem in der Krebsbehandlung, nun umgesetzt werden.

Weitere Zukunftsprojekte der Agentur sind die generelle Nutzung des DSP für alle Versicherten und der grenzüberschreitende Austausch von Resümees von Patientendaten. Man möchte aber auch die verschiedenen Akteure des Gesundheitswesens um eine kohärente und effiziente Strategie eSanté herum vereinen, die unerlässlich ist, wenn die Digitalisierung umgesetzt werden soll und in Zukunft in aller Breite genutzt werden soll.