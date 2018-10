Das "Luxemburger Wort" fühlt am Dienstagabend den Spitzenkandidaten im Süden auf den Zahn. Im Mittelpunkt stehen die Luxemburger Sprache, das Bildungswesen und Themen, die die Region bewegen.

Die Elefantenrunde im Süden

Wenn Parteien am Straßenrand mit Slogans um Aufmerksamkeit buhlen, bunte Wahlbroschüren aus den Briefkästen quellen und auf dem lokalen Dorffest plötzlich Parlamentsmitglieder Hände schütteln, dann hat das nur Eines zu bedeuten: Es stehen Wahlen ins Haus.

(ham) - Zur dritten Diskussionsrunde im Hinblick auf die Parlamentswahlen am 14. Oktober hat das "Luxemburger Wort" die Spitzenkandidaten der sechs in der Chamber vertretenen Parteien am Dienstagabend ins Kulturzentrum Op der Schmelz nach Düdelingen geladen. Zugesagt haben Justizminister Felix Braz (Déi Gréng), Innenminister Dan Kersch (LSAP), der frühere Familienminister und Parteipräsident der CSV, Marc Spautz, Bildungsminister Claude Meisch (DP), der Abgeordnete Fernand Kartheiser (ADR) sowie Myriam Cecchetti, Gemeinderätin in Sassenheim für Déi Lénk.



Neben nationalpolitischen Themen wie Bildung, Sprache und Integration werden bei dieser dritten Runde ebenfalls wieder regionalspezifische Fragen im Mittelpunkt stehen. So werden die beiden Moderatoren, LW-Journalisten Jacques Ganser und Eric Hamus, die Kandidaten auch zu Mobilitätslösungen, der künftigen Nutzung der Brachen und zur Industriekultur im Süden befragen.

Viktor WITTAL

Die Diskussionsrunde wird ab 19.30 Uhr live auf wort.lu übertragen.