Die Elefantenrunde im Norden

Die Journalisten des "Luxemburger Wort" fühlen am Dienstagabend den Spitzenkandidaten der sechs großen Parteien im Norden auf den Zahn. Im Mittelpunkt stehen Mobilität, Nordstad und die nachhaltige Entwicklung der Region.

(mth/ham) - In Ettelbrück findet am Dienstagabend die zweite Diskussionrunde des "Luxemburger Wort" mit den Spitzenkandidaten in den Wahlbezirken statt. Nach dem Osten, der am 18. September den Auftakt im Echternacher Trifolion machte, ist nun der Norden dran.

Eingeladen sind Jeff Engelen (ADR), Martine Hansen (CSV), Claude Turmes (Déi Gréng), Karin Meyer (Déi Lénk), Marc Hansen (DP) und Romain Schneider (LSAP).

Im Centre des Arts Pluriels stehen erneut regionale Themen im Fokus. Somit dürfte vor allem über den Ausbau der N7, die Entwicklung des Ballungsgebiets Nordstad oder die Erschließung der Naherholungsgebiete im Ösling diskutiert werden.

Dauerbrenner wie nachhaltiges Wachstum und Mobilität dürften auch zur Sprache kommen.

Die Diskussionsrunde findet um 19.30 Uhr im "Centre des Arts Pluriels Ettelbruck" (CAPE) in Ettelbrück statt. Nach der Veranstaltung hat das Publikum die Gelegenheit, das Gespräch im Rahmen eines Empfangs mit den Kandidaten zu vertiefen. Fragen aus dem Publikum werden, sollte es die Zeit erlauben, ebenfalls zugelassen. Der Eintritt ist kostenlos.

Das Event wird am Dienstagabend ab 19.30 Uhr ebenfalls auf wort.lu live in Bild und Ton übertragen.