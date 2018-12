Nachdem der Koalitionsvertrag am Montag veröffentlicht worden war, stimmte das Comité directeur der DP am Dienstag über das Abkommen ab: Die Liberalen gaben grünes Licht.

Die DP sagt einstimmig Ja

Danielle SCHUMACHER Nachdem der Koalitionsvertrag am Montag veröffentlicht worden war, stimmte das Comité directeur der DP am Dienstag über das Abkommen ab: Die Liberalen gaben grünes Licht.

Am Dienstagabend kam das Comité directeur der Demokratischen Partei um 18.30 Uhr im Kulturzentrum Schéiss in Belair zusammen. Einziger Punkt auf der Tagesordnung: Das Koalitionsabkommen, das die Verhandlungsführer von DP, LSAP und Grünen am Montag präsentiert hatten.



Die Debatte war kurz und bündig: Nach nur einer Stunde stieg weißer Rauch auf. Das Parteigremium hatte den Koalitionsvertrag gutgeheißen und der Besetzung der Ministerposten einstimmig zugestimmt.



Bei den Koalitionsverhandlungen hatten sich die drei Parteien darauf verständigt, dass den Liberalen sechs Ministerposten zustehen. Neben Premierminister Xavier Bettel sind dies Parteipräsidentin Corinne Cahen, die weiterhin das Familienministerium führen wird, und Claude Meisch, der auch in den kommenden fünf Jahren das Bildungsressort übernimmt. Pierre Gramegna bleibt Finanzminister und Lex Delles, der zum ersten Mal der Regierung angehört, übernimmt die Ressorts Tourismus und Mittelstand. Der bisherige Wohnungsbauminister Marc Hansen, der nicht wiedergewählt worden war, wird für den Öffentlichen Dienst und die Forschung zuständig sein.



Das ausgehandelte Regierungsprogramm sowie jede Personalbesetzung müssen vom Comité directeur eine absolute Mehrheit bei der Abstimmung erreichen. Wenn diese in den zwei ersten Wahlgängen nicht erreicht wird, reicht im dritten Wahlgang eine einfache Mehrheit. Die Abstimmungen finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Das Comité directeur setzt sich aus ausgewählten Mandatsträgern der Partei zusammen: Neben gewählten Mitgliedern gehören ihm zum Beispiel alle Minister, Abgeordneten sowie Europa-Abgeordnete der Partei an.

Berger bleibt Fraktionschef



Am Dienstag wurde eine weitere Personalie bekannt: Eugène Berger wird Fraktionsvorsitzender der DP bleiben. Das hat die liberale Fraktion einstimmig beschlossen. Allerdings wird Berger sein Amt Anfang 2021 an Gilles Baum abgeben.