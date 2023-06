In Bad Mondorf und in Bartringen stellen die Liberalen die absolute Mehrheit.

Politik 3 Min.

Gemeindewahlen 2023

DP legt landesweit leicht zu

Ines KURSCHAT In Bad Mondorf und in Junglinister stellen die Liberalen die absolute Mehrheit.

Die 47 Listen, mit denen die Demokratesch Partei in die Gemeindewahlen gestartet ist, haben sich für die Liberalen gelohnt: Die Partei kann auf Landesebene bei den Gemeindewahlen leicht zulegen und in mehreren Proporzgemeinden das Bürgermeisteramt übernehmen.

Die DP stärkt ihre Position in der Hauptstadt Bürgermeisterin Lydie Polfer erhält die meisten Stimmen. Eine Koalition mit der CSV ist mehr als wahrscheinlich.

Alle Stimmen waren bis zum Redaktionsschluss nicht ausgezählt, aber die DP war in Luxemburg-Stadt mit 31,5 Prozent (Stand 23:20 Uhr) trotzdem eindeutig die Wahlgewinnerin. Das parteiinterne Duell zwischen der Spitzenkandidatin Lydie Polfer und Corinne Cahen entschied Polfer für sich, mit um die 3.000 Stimmen Vorsprung. Nicht nur das: Auch an Patrick Goldschmidt kam die Familienministerin nicht vorbei; er lag einige Stimmen vor ihr. Sollte Cahen den Sitz im Schöffenrat einnehmen, wird sich die DP einen Ersatz für das Familienministerium suchen müssen.

Hauptstadt: Entscheiden zwischen Erfahrung oder Erneuerung Sicherheit, Wohnungsnot und Mobilität sind die Dauerbrenner im „Stater“ Wahlkampf. Aber leidenschaftliche Kontroversen fehlen. Eine Analyse.

In Esch-Alzette konnte die DP um Pit Knaff und Daliah Scholl leicht zulegen, allerdings wird das für eine Beteiligung an der Gemeindeführung vielleicht nicht reichen: In einem packenden Kopf-an-Kopf-Rennen setzte sich die LSAP gegen den amtierenden Bürgermeister Georges Mischo durch.

Einerseits konnte die DP ihre Hochburgen halten: In Bad Mondorf geht die Partei als klare Wahlsiegerin hervor. Mit 52,62 Prozent der Stimmen bleibt sie die stärkste Partei im Gemeinderat und das ohne Minister Lex Delles, der 2017 ins Rennen gestartet war. Im Vergleich zu 2017 legt sie auch noch zu: Die Partei gewinnt einen Sitz hinzu.

Mit absoluter Mehrheit kann die DP zudem in Bartringen weiterregieren. Die DP um Bürgermeisterin Monique Smit-Thijs bleibt bei sieben Sitzen und steigert sich von 49,88 Prozent auf 51,14 Prozent. Smit-Thijs erhält am meisten Stimmen (2.567 Stimmen), gefolgt vom Schöffen Youri de Smet (1.969), dem ehemaligen Bürgermeister Frank Colabianchi (1.840), der aus persönlichen Gründen von seinem Amt 2022 zurückgetreten war, und dem zweiten Schöffen Frank Demuyser (1.713).

Echternach: Hartmann kann Bürgermeisterin werden

Einen Senkrechtstart hat die DP in der Abteistadt Echternach um Carole Hartmann geschafft, wo die Deputierte mit 31 Prozent das beste Ergebnis und einen dritten Sitz im Gemeinderat zu erringen vermag. Spitzenkandidatin und Abgeordnete Carole Hartmann hat damit beste Chancen, die nächste Bürgermeisterin von Echternach zu werden. Hartmann war nachgerückt, nachdem ihr Vater 2018 als Gemeinderat zurückgetreten war. Die DP-Generalsekretärin zeigte sich erfreut, reagierte aber professionell: Sie sei bereit, das Bürgermeisteramt zu übernehmen. Zu einem möglichen Koalitionspartner wollte sie sich nicht äußern. „Im demokratischen Prozess muss man mit jedem reden“, sagte sie.

In Junglinster hat es die Demokratische Partei sogar geschafft, die Kräfteverhältnisse zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Die DP unter Ben Ries verbesserte sich von vier auf fünf Sitze, während die CSV ihre Spitzenposition abgeben musste und von fünf auf vier Sitze rutschte. Der 39-jährige Ökonomielehrer landete mit 2.700 Stimmen deutlich vor DP-Urgestein Gilles Baum. CSV-Spitzenkandidat Raphaël Schmitz sagte noch am Wahlabend, seine Fraktion werde nun Gespräche mit der DP führen.

Was Sie noch nicht über die Gemeindewahlen im Osten wussten Story verpasst? Das „Luxemburger Wort“ erklärt die Ausgangslage an Mosel und Sauer vor den Kommunalwahlen am 11. Juni.

Die DP-Partei wird in Remich wohl auch für die nächsten sechs Jahre den Bürgermeister stellen. Mit 34,58 Prozent der Stimmen erringen die Liberalen den ersten Platz bei den aktuellen Kommunalwahlen und bekommen vier Sitze im Gemeinderat. Spitzenkandidat und der amtierende Bürgermeister, Jacques Sitz, darf sich über 847 Wahlstimmen freuen.

Auch in kleineren Gemeinden legt die DP zu

Derweil erhält die DP in Mamer einen zusätzlichen Sitz und kommt nun auf zwei Mandatsträger. Aufgrund des Bevölkerungswachstums war die Zahl der verfügbaren Sitze im Gemeinderat bei diesen Wahlen von 15 auf 17 Sitze gestiegen.

In Sandweiler konnte die DP zulegen und zwar um zwölf Prozent und gewinnen damit einen Sitz bei.

In Mersch liegt die DP bei 43,09 Prozent. Die bisherige Koalition aus DP und CSV stellte mit Michel Malherbe (DP) den Bürgermeister. Die DP geht als eindeutige Siegerin aus diesen Wahlen hervor mit einem Zuwachs von knapp sieben Prozentpunkten und zwei Sitzen und kann sich den Koalitionspartner aussuchen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.