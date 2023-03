Mit einer Ministerin und dem Co-Präsidenten an der Spitze bestreiten Déi Gréng die Chamberwahlen im Süden.

Parlamentswahlen

Grüne Doppelspitze im Süden heißt Welfring-Sehovic

Marc SCHLAMMES

Joëlle Welfring und Meris Sehovic bilden im Wahlbezirk Süden die Doppelspitze der Grünen für die Parlamentswahlen vom 8. Oktober. Die Ministerin für Umwelt und Klima sowie der Co-Vorsitzende wurden am Mittwochabend einstimmig von der Bezirksversammlung nominiert.

Anders als im Norden, wo sie wie 2018 mit Stéphanie Empain und Claude Turmes als Spitzenduo antreten, bestreiten Déi Gréng die Chamberwahlen mit einer neuen Doppelspitze: Die 48-jährige Ministerin Welfring und der 31-jährige Politikwissenschaftler Sehovic folgen auf Josée Lorsché und Felix Braz. Für Welfring, die im April 2022 Carole Dieschbourg als Ministerin beerbte, sind es die ersten Parlamentswahlen; Meris Sehovic kandidierte bereits vor fünf Jahren.

Am Freitag bestimmen die Grünen ihre Doppelspitze im Zentrum, wo es auf ein Duo Sam Tanson/François Benoy hinausläuft, am 20. März ist der Osten an der Reihe. Aus den acht Spitzenkandidaten wird dann am 28. März bei einem außerordentlichen Kongress die nationale Spitzenkandidatur bekannt gegeben.

