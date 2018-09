Annegret Kramp-Karrenbauer über die Ereignisse von Chemnitz und die Spannungen in der großen Koalition in Berlin. Das Bundesamt für Verfassungsschutz braucht das Vertrauen der ganzen Regierung, so die CDU-Generalsekretärin.

Politik 7 Min.

„Die Debatte, die wir zur Zeit führen, lenkt ab“

Danielle SCHUMACHER Annegret Kramp-Karrenbauer über die Ereignisse von Chemnitz und die Spannungen in der großen Koalition in Berlin. Das Bundesamt für Verfassungsschutz braucht das Vertrauen der ganzen Regierung, so die CDU-Generalsekretärin.

Beim CSV-Parteitag hielt Annegret Kramp-Karrenbauer am Samstag ein flammendes Plädoyer für ein Europa der Solidarität und gegen den Populismus. In Berlin ist die CDU-Generalsekretärin mit einer weiteren Belastungsprobe für die große Koalition konfrontiert. Im Interview erklärt die frühere Ministerpräsidentin des Saarlandes, wieso Europa Luxemburg braucht.

Annegret Kramp-Karrenbauer, in Deutschland wird die öffentliche Debatte seit Tagen von den Ereignissen in Chemnitz geprägt ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.