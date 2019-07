Die CSV zieht durchs Land

Die CSV zieht im Moment mir ihrer Kampagne "Wou dréckt de Schung?" durch das Land und will sich persönlich mit den Sorgen der Bürger auseinandersetzen.

Michèle VICTOR Die CSV zieht im Moment mir ihrer Kampagne "Wou dréckt de Schung?" durch das Land und will sich persönlich mit den Sorgen der Bürger auseinandersetzen.

Am Dienstag war es dann auch in Grevenmacher und in Echternach soweit. Die CSV, die im Moment mit ihrer Kampagne "Wou dréckt de Schung?" durch Luxemburg zieht, baute auch im Osten ihren Stand auf, um pünktlich gegen Mittag die Menschen zu begrüßen und ihnen auf den Zahn zu fühlen. Zum Nachmittag hin wechselten sie ihren Standort und begaben sich in die Fußgängerzone in Echternach.

Der Zeitpunkt sei genau der Richtige, um auch Bürger anzutreffen, die sonst nicht so politisch engagiert sind und das alles in einem entspannten Kader, so CSV-Fraktionschefin Martine Hansen.



Im Allgemeinen waren die CSV-Anhänger zufrieden, obwohl der große Menschenandrang ausblieb. Dies war allerdings weniger überraschend, da ihre Aktion während den Ferien und bei 34 Grad stattfand.



Durch die Verteilung von "Gadgets" und ihrer Visitenkarte will die CSV die Einwohner auch dazu bewegen, per E-Mail oder Telefon ihnen ihre Sorgen zu äußern und so in engerem Kontakt mit den Bürgern bleiben.

Die angesprochenen Probleme, also da "wou de Schung dréckt", sind hauptsächlich nationale Probleme, die den Einwohnern im alltäglichen Leben widerfahren. Ihnen liegen vor allem die dauerhaft steigenden Wohnungspreise, der Transport, das Bildungssystem und die Bedürfnisse älterer Menschen am Herzen.

Hier sind sich Abgeordneter Max Hengel und Fraktionschefin Martine Hansen einig: Der Schuh drückt bei intern nationalen und persönlichen Problemen, die immer wieder auftauchen.

9 Am Dienstag, pünktlich zur Mittagsstunde, war die CSV in Grevenmacher, um sich mit den Anliegen der Bürger zu befassen. Foto: Caroline Martin

Am Dienstag, pünktlich zur Mittagsstunde, war die CSV in Grevenmacher, um sich mit den Anliegen der Bürger zu befassen. Foto: Caroline Martin

Zum Nachmittag hin wechselten sie dann ihren Standort und begaben sich in die Fußgängerzone in Echternach. Foto: Caroline Martin