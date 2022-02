Während die Regierung den Kopf in den Sand stecke, würden die Energiepreise unaufhaltsam steigen, gibt die CSV zu bedenken.

Gegen steigende Energiepreise

Die CSV hat vier Ideen

Marc SCHLAMMES Während die Regierung den Kopf in den Sand stecke, würden die Energiepreise unaufhaltsam steigen, gibt die CSV zu bedenken. Und schlägt vier Maßnahmen zum direkten Gegensteuern vor.

Mit vier konkreten Vorschlägen will die CSV auf die steigenden Energiepreise reagieren, denn: „Energie muss für jeden Bürger und jeden Betrieb bezahlbar bleiben“, betont Martine Hansen, Co-Fraktionschefin, und fügt mit Blick auf die steigenden Heizkosten an, dass eine geheizte Wohnung nicht zum Luxus werden dürfe.

Mit einer zeitlich befristeten Deckelung der Preise beim Heizöl – beispielsweise bis in den Sommer, so Co-Fraktionspräsident Gilles Roth - von 0,95 Euro je Liter, einer progressiven Anpassung der Kilometerpauschale - die seit ihrer Einführung 1990 nicht angepasst worden sei, so Roth weiter -, einer Erhöhung des Kilometergeldes von 0,3 auf 0,4 Euro je Kilometer - die 0,3 Euro waren Bestandteil des blau-rot-grünen „Spuerpak“ - und einer Anpassung der Gehaltsschwelle für den Bezug der Teuerungszulage wollen die Christlich-Sozialen der Preisentwicklung entgegentreten.

Energie muss für jeden Bürger und jeden Betrieb bezahlbar bleiben. Martine Hansen, Co-Fraktionschefin

Bei der Teuerungszulage schwebt der CSV vor, dass die Gehaltsschwelle von einfachen auf den qualifizierten Mindestlohn angehoben werden soll. Bei einer Familie mit zwei Kindern würde die Schwelle dann bei 4.500 Euro netto liegen, rechnet Roth vor.

Bedauern tun die Christlich-Sozialen, dass die Regierung die Problematik bis dato nicht erkannt und folglich noch nicht reagiert hat. „Die Regierung schweigt, während die Bürger im Land eine Energiekrise erleben“, gibt Martine Hansen zu bedenken.

Die steigenden Energiepreise befeuern die Armut, die immer weiter in die Mitte der Gesellschaft dränge, beschreibt Paul Galles den Handlungsbedarf.





