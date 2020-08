Die CSV demontiert sich selbst

Der eigene Präsident macht den Christsozialen das Leben schwer. Frank Engel hat sich in einem Interview gegen die eigene Parteilinie gestellt und wird deshalb öffentlich abgewatscht.

Wenn man eine Grundsatzdebatte führen will, darf es keine Tabus geben. Wenn man über die soziale Ungerechtigkeit im reichen Luxemburg debattieren will, dürfen also auch die Erbschaftssteuer und die Vermögenssteuer nicht ausgeklammert werden, wenn sie denn den luxemburgischen Begebenheiten Rechnung tragen.

Wenn sich der CSV-Präsident Frank Engel also auf ur-sozialistisches Terrain vorwagt, hätte man erwarten dürfen, dass er diese radikale parteipolitische Kehrtwende mit den Gremien der eigenen Partei abspricht, bevor er damit in die Öffentlichkeit geht ...