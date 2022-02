Der Wochenbericht zur Corona-Lage zeigt im Vergleich zur Vorwoche ein entspannteres Bild.

Wochenbericht der Santé

Die Corona-Zahlen fallen

Der Wochenbericht zur Corona-Lage zeigt im Vergleich zur Vorwoche ein entspannteres Bild.

Der Covid-Wochenbericht der Santé eröffnet mit einer erfreulichen Zahl: In der Woche vom 7. bis 13. Februar ist die Anzahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen um 53 Prozent von 11.003 in der Vorwoche auf jetzt 5871 gefallen.

Bei diesen 5871 Infektionen liegt die Inzidenz bei 1368 (auf 100.000 gerechnet) für Ungeimpfte und bei 749 (auf 100.000) für Personen mit dem vollen Impfschema.

Im Krankenhaus waren auf der Normalstation 24 Personen von 64 nicht geimpft, 40 hatten das volle Impfschema. Auf der Intensivstation waren vier von zehn Patienten nicht geimpft.

In der Woche vom 7. bis 13. Februar hat auch die Anzahl der getätigten PCR-Tests abgenommen: von 32.227 in der Vorwoche auf jetzt 24.341.

Die Anzahl der aktiven Infektionen ist ebenfalls deutlich gesunken: von 26.222 in der Vorwoche auf jetzt 17.119. Das Durchschnittsalter der positiv getesteten Personen betrug 31 Jahre. In der vergangenen Woche sind zwölf Menschen an Covid-19 verstorben, das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 80 Jahren.

Es wurden insgesamt weniger Patienten wegen Corona im Krankenhaus aufgenommen: 64 im Vergleich zu 73 in der Vorwoche. Auch die Zahl der belegten Intensivbetten fiel von elf auf zehn. Im Durchschnitt waren die Patienten, die stationär behandelt wurden, 58 Jahre alt.

R-Wert und Inzidenzen

In der Woche vom 7. bis 13. Februar ist die effektive Reproduktionszahl (RT eff) von 0,72 auf 0,54 gefallen. Die Wocheninzidenz lag bei 924 (auf 100.000) gerechnet), im Vergleich zu 1733 in der Vorwoche.



Auch in der Quarantäne und der Isolation entspannt sich das Bild: 3073 Personen sind in Quarantäne, das ist ein Rückgang um 50 Prozent, 25.788 in Isolation (-27 Prozent). In den Schulen gab es eine Klasse mit dem Szenario 4 (mehr als fünf positive Fälle in einer Klasse mit anschließender Quarantäne).

