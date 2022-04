Der gesellschaftliche Beitrag der Milchproduzenten der Bio-Bauere-Genossenschaft Lëtzebuerg wird nicht genug geschätzt: Das soll sich ändern.

Aufklärungsaktion

Die Bio-Kuh als Sinnbild fehlender Wertschätzung

Wer vom sonnigen Mittagswetter profitieren wollte, um einen Spaziergang auf der Grand-Rue zu unternehmen und an den Geschäften vorbeizuschlendern, stellte sich am Donnerstag womöglich die Frage, ob er zu lange in der Sonne gewesen sei. Eine Schar bunt bemalter Bio-Kühe, von ihren Besitzern durch die Stadt gerollt, eroberten nämlich das Stadtzentrum im Sturm und zogen beim Vorbeigehen die Blicke neugieriger Passanten auf sich. Hinter dieser Aktion stecken die Milchproduzenten der Bio-Bauere-Genossenschaft Lëtzebuerg (BIOG).

Bei ihrem Streifzug mit den bunten Kuhfiguren auf Rollen zogen die elf Bio-Bauern durch das Stadtzentrum vom Glacis bis zum Landwirtschaftsministerium, um dem Landwirtschaftsminister Claude Haagen (LSAP) ihren Unmut kund zu tun:

Unzufrieden sind die Bio-Bauern aufgrund der mangelnden Wertschätzung, die der Bio-Landwirtschaft in den letzten Jahren entgegengebracht worden sei. Die Leistung dieser gegenüber der Gesellschaft werde unterschätzt und die Bio-Kuh aufgrund ihres hohen Methanausstoßes zu Unrecht von Umweltschützern ins Visier genommen. Ein Sinnbild für die Stellung des Bio-Bauers.

Gemeinsam hatte die BIOG ein Projekt mit dem Unternehmen Regionalwert Leistungen GmbH gestartet, um in Euro und Cent auszurechnen, was Bio-Milchbetriebe für die Allgemeinheit leisten. Das Resultat: Rund 1,35 Millionen Euro Mehrwert pro Jahr an Nachhaltigkeitswert hätten die Bio-Betriebe erwirtschaftet.

Wertschätzung gegenüber Bio fehlt

Mit dem Ergebnis des Projektes wolle man auf Handel, Verarbeiter und Politik zugehen und diese vom Mehrwert des Bio-Sektors für „ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit“ überzeugen. Dieses Gemeinwohl, welches von den Bio-Landwirten garantiert wird, solle sich in den Lebensmittelpreisen und der fairen Entlohnung der landwirtschaftlichen Betriebe spiegeln. Dies sei für den langfristigen Erhalt der Höfe eine Notwendigkeit.

Durch fehlgeleitete Subventionen und schwierige politische Rahmenbedingungen wird in vielen Bereichen Verhalten belohnt, das Mensch und Natur nur schadet. BIOG (Bio-Bauere-Gennosenschaft Lëtzebuerg)

Die Kosten der konventionellen Landwirtschaft spiegeln im Gegensatz zur Bio-Landwirtschaft nicht die Kosten wider, die eine solche Herstellung mit sich bringt: „Lebensmittel, bei deren Produktion Wasser kontaminiert wird, müssten eigentlich teurer sein als Lebensmittel, die wasserschonend hergestellt werden“, so die BIOG.

Jede Bio-Kuh stand für einen Bio-Milchproduzenten und wurde von demselben durch das Stadtzentrum geführt. Foto: Anouk Antony Der Streifzug führte bis vor das Landwirtschaftsministerium, wo man die Bio-Diven ruhen ließ, um mit dem Minister zu sprechen. Foto: Anouk Antony Die Bio-Kühe sollen auf die fehlende Wertschätzung für die Bio-Landwirtschaft aufmerksam machen. Foto: Anouk Antony

Die Wirtschaftsleistungen des Jahres 2020 wurden von Regionalwert Leistungen GmbH untersucht und die Bio-Bauern nach der Form der Düngung, der Herkunft der Futtermittel, der Arbeitsplatzqualität und der regionalen Vernetzung befragt. Aus diesem Projekt kam heraus, dass sich die durchschnittlichen Nachhaltigkeitsleistungen pro BIOG-Milchbetrieb mit einem durchschnittlichen Nachhaltigkeitsgrad von 69,7 Prozent auf 122.878 Euro beliefen. In Bezug auf Nachhaltigkeitsleistungen entfielen pro Betrieb 86.282 Euro, auf den Bereich Soziales 18.765 Euro und auf den Bereich Regionalökonomie 17.831 Euro.

Vom Landwirtschaftsminister verlange man eine Vergütung, die man „in gemeinsamen, konstruktiven Gesprächen“ beziffern müsse. „Unsere Argumente sind eindeutig“, heißt es vonseiten der BIOG.

Claude Haagen konfrontierten die Bio-Milchproduzenten mit dem gesellschaftlichen Mehrwert, den die Bio-Landwirtschaft mit sich bringt. Foto: Anouk Antony

Landwirtschaftsminister zeigt sich versöhnlich

Ihre Bedenken zur Wertschätzung der Politik gegenüber dem Bio-Sektor machte der Geschäftsführer der BIOG gegenüber Landwirtschaftsminister Haagen klar und konfrontierte ihn mit den Ergebnissen des finanziellen Mehrwerts der Bio-Landwirtschaft. Der Minister bezog sich in seiner Antwort auf das Ziel, das aus dem Koalitionsvertrag von 2018 hervorgeht und auf den nationalen Aktionsplans PAN-Bio2025, bis 2025 20 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen biologisch zu bewirtschaften. Das Ziel sei hoch und ambitiös, aber es sei dem Minister ein Anliegen, solch hohe Ziele anzulegen, um an ihrer Verwirklichung zu arbeiten:

„Um die Umwelt zu schützen, werden wir natürlich vom Konventionellen weg müssen, aber das heißt nicht, dass wir konventionelle und Bio-Landwirtschaft gegeneinander ausspielen sollen. Die konventionelle Landwirtschaft geht in die richtige Richtung und bemüht sich immer mehr um Umweltschutz“, so Haagen. Finanziell sei man, was den Umstieg auf Bio anbelangt, gut ausgestattet und die Bio-Prämie sei eine der Höchsten in der EU.

Zufrieden mit der Antwort des Ministers gab sich Volker Manz nicht: „Natürlich begrüßt er die Initiative und hat unser Anliegen wahrgenommen. Dass er etwas davon umsetzen wird, scheint eher unwahrscheinlich, weswegen wir in Zukunft weiter nachhaken werden.“ Froh darüber, im Auge der Öffentlichkeit zu stehen und die Aufmerksamkeit der Menschen durch ihre Aufklärungsaktion auf ihr Anliegen zu lenken, sei man dennoch.

Die Kuh als Sinnbild des Bio-Sektors

Dass der Bio-Sektor nach mehr Wertschätzung fragt und um finanzielle Hilfen ringt, ist nun klar. Was aber die Bio-Kühe in der Stadt zu suchen hatten, gab BIOG in einer Pressemitteilung bekannt: Die Kuh hat ein Imageproblem und wird von Umweltschützern als Klimasünderin abgestempelt, was aber die Bio-Bauern vehement dementieren. „In der Bio-Landwirtschaft trägt die Kuh aufgrund der artgerechten Haltung, nachhaltiger Weidewirtschaft und der Nutzung ihres Dunges zum Erhalt der Biodiversität sogar zu mehr als nur der Kompensierung von CO2 bei“, so die BIOG. Genau wie der Bio-Bauer trage sie zum Gemeinwohl der Natur und der Gesellschaft bei und auch ihr bringe man nur wenig Wertschätzung entgegen.

