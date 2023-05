"Wat heescht Verbuet?" Der Autor erklärt, weshalb die Bettel-Angelegenheit eben nicht zufällig gerade jetzt auftaucht.

Die Bettel-Debatte offenbart ein politisches Systemversagen

"Wat heescht Verbuet?" Der Autor erklärt, weshalb die Bettel-Angelegenheit eben nicht zufällig gerade jetzt auftaucht.

Von Frank Engel *

Das „Heeschverbuet“ ist in aller Munde – mitten im kommunalen Wahlkampf. Natürlich hätte es für eine Debatte, die letztlich mit Menschen und ihren Schicksalen zu tun hat, günstigere, weil weniger aufgeheizte, Umstände und Zeitpunkte gegeben. Doch die Bettel-Angelegenheit taucht eben nicht zufällig gerade jetzt auf. Sie ist letztlich Ausdruck eines politischen Systemversagens, das Gemeinden und Regierung gleichermaßen betrifft.



Natürlich gibt es Menschen, die sich von der Anwesenheit oder dem Verhalten von bestimmten Personen vor ihren Läden, Geschäften oder Restaurants gestört fühlen. Das allein würde allerdings nicht ausreichen, um die unselige „Bettelverbot“-Debatte loszutreten. Nein, dieses Thema wird deswegen derart hochgespielt, weil sich politisch Verantwortliche auf allen Ebenen nicht zu schade sind, ein unredliches und illegitimes Junktim zwischen dem Tatbestand des Bettelns und dem schleichenden Unsicherheitsgefühl in Teilen der Bevölkerung zu vollziehen. Nicht umsonst liest man viel zu oft als Antwort auf mäßigende Beiträge zum Bettelverbot in den sozialen Medien: „Sind Sie denn noch nie überfallen worden?“ Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun.

Unsicherheit ist ein real existierendes Thema, ob in der Hauptstadt oder in anderen Städten des Landes.

Unsicherheit ist ein real existierendes Thema, ob in der Hauptstadt oder in anderen Städten des Landes. Damit meine ich nicht nur tatsächlich stattfindende Einbrüche, Überfälle und Übergriffe, sondern auch das Gefühl, man sei eigentlich an vielen Orten nicht wirklich sicher. Zulässige Querverbindungen des Sicherheitsthemas mögen Drogen- und Bandenkriminalität sein, aber sicher nicht harmlose Bettler. Wenn man für keines dieser Probleme eine Lösung hat, versucht man, sie mit einer schändlichen Scheindebatte zu übertünchen. Damit bleiben die Problem ungelöst.

Für die Sicherheit in den Gemeinden sind laut Gesetz die Bürgermeister zuständig. Nun gibt es allerdings seit der Fusion von Polizei und Gendarmerie 1999 keine kommunalen Polizisten mehr, die in direkter Beziehung mit den kommunalen Autoritäten stehen. Seit vielen Jahren werden Polizeikommissariate geschlossen, der regelmäßige Kontakt der Polizeibeamten mit der Bevölkerung in den Gemeinden und Stadtteilen ist so gut wie verschwunden. Die Bürgermeister haben jedoch ihre explizite „Polizei-Kompetenz“ behalten – sie sind berechtigt, beim Polizeiminister Beamte anzufordern, und sie mit spezifischen Aufgaben auf dem Gebiet ihrer Gemeinde zu betrauen. Genau diese Zusammenarbeit zwischen zwischen dem für die Polizei zuständigen Minister und den Bürgermeistern findet jedoch nicht statt – weil niemand sie wirklich will.

Der regelmäßige Kontakt der Polizeibeamten mit der Bevölkerung in den Gemeinden und Stadtteilen ist so gut wie verschwunden.

Eine notwendige Ressortänderung

Polizeiminister ist in Luxemburg seit Jahrzehnten jemand, der nicht Innenminister ist. In ganz Europa und weit darüber hinaus sind Innenminister zuständig für die Polizei. Bei uns nicht mehr. Die Innenministerin ist für fast gar nichts mehr zuständig, und Polizeiminister ist jemand, der sich gleichzeitig mit der Wohnungsnot herumzuplagen versucht. Es besteht keine organische Beziehung mehr zwischen dem Polizeikorps und den Inhabern der kommunalen Polizeigewalt. Das kann sich nur ändern, wenn der Innenminister wieder für die Polizei zuständig wird.

Wenn heute ein(e) Bürgermeister(in) beim Polizeiminister Polizeikräfte beantragt, um den öffentlichen Raum seiner/ihrer Gemeinde zu sichern, antwortet der Minister, er habe keine verfügbaren Kräfte. Das ist objektiv falsch. Außerdem sind in diesem Moment Hunderte von neuen Polizeirekruten dabei, ihre Ausbildung zu durchlaufen. Was läge also näher, als Kommissariate in Gemeinden und Stadtvierteln wieder zu öffnen, die jungen PolizistInnen dort einzusetzen und auf Streife zu schicken? Das Problem der Polizei ist viel weniger die Zahl ihrer Beamten, sondern vielmehr die Art, wie sie eingesetzt werden. Sie könnten heute schon, und morgen ganz sicher, zu Dutzenden in den Städten Patrouille gehen – zum Wohl der Sicherheit und des Rechtsstaates, in dem nun einmal die Polizei in unser aller Namen das Gewaltmonopol besitzt. Dieses kann ganz sicher nicht mit irgendwelchen Security-Firmen geteilt werden.

Das Problem der Polizei ist viel weniger die Zahl ihrer Beamten, sondern vielmehr die Art, wie sie eingesetzt werden.

Die Gemeinden verstecken sich hinter der vermeintlichen Mangellage, tatsächlich Unfähigkeit, des Staates, um sogenannte private Sicherheitsfirmen anzuheuern, die nicht einmal eine Personenkontrolle durchführen dürfen. Deren Mitarbeiter sind groß und stark und tragen eine Fantasieuniform, das gibt doch gleich ein Gefühl von Sicherheit. Tatsächlich ist mit dieser Vorgehensweise kein einziges Sicherheitsproblem gelöst, im Gegenteil ein erhebliches Rechtsstaatlichkeitsproblem entstanden, und die betroffenen Gemeinden behaupten, sie haben getan, was sie könnten. Tatsächlich haben sie das nicht. Wenn Bürgermeister Polizeikräfte beantragen, können und dürfen diese Kräfte ihnen nicht vorenthalten werden – sonst würden die Bürgermeister ja von ihrer gesetzlich bestimmten Polizeikompetenz zurücktreten, was ihnen gar nicht gestattet ist. Im Grunde machen sich in der aktuellen Lage sowohl Bürgermeister wie auch der Polizeiminister der Verletzung ihrer Amtspflichten schuldig.

Wenn nicht Polizeibeamte, sondern Fantasieuniformträger im öffentlichen Raum patrouillieren, dann ändert das an der realen Sicherheitslage überhaupt nichts: Wer Gewalt anwendet und Verbrechen begeht, weiß, dass die Mitarbeiter der privaten Firmen ihm nichts anhaben können. Nur Polizeibeamte können und dürfen gegenüber solchen Personen einschreiten. Nur Polizeibeamte dürfen Personenkontrollen durchführen, und an Polizeikommissariate könnten und würden Bürger sich wenden, die ein Sicherheitsanliegen in ihrer Nachbarschaft haben. Wer hält die nationale und kommunale Politik davon ab, dies zu organisieren? Nur sie selbst.

Um das falsche Raisonnement des Polizeiministers und der kommunalen Autoritäten bis zum Ende zu führen: Wenn schon keine Polizeibeamte in den Städten für Sicherheit sorgen können, weil sie offenbar nicht in ausreichender Zahl existieren, dann können sie auch kein Bettelverbot durchsetzen – weil sie ja nicht da sind. Nur Polizeibeamte hätten das Recht, einen „illegalen Bettler“ zu kontrollieren und ihn gegebenenfalls eines Ortes zu verweisen. Das dürfen weder Streetworker, noch „Pécherten“. Wer sollte also ein eventuelles Bettelverbot umsetzen, wenn nicht jene Polizisten, die scheinbar nicht existieren?

Wenn die benötigten Polizeikräfte dann doch zur Verfügung stünden: Was genau würden sie kontrollieren, was für ein Verbot von was genau durchsetzen? Jemand, der in einer Fußgängerzone oder sonstwo sitzt, niemanden belästigt oder auch nur anspricht, vielleicht ein Instrument spielt und einen Becher vor sich stehen hat, begeht keine Straftat. Weder das Sitzen, noch das Musizieren, noch das Aufstellen eines Bechers sind im öffentlichen Raum verboten. Was will man diesem Menschen also verbieten? Will man ihn selbst verbieten? Sollten die Zeit und die Humanressourcen, die mit dem Nötigen von harmlosen Becheraufstellern vertrödelt würde, nicht viel besser genutzt werden, indem man die findet und bestraft, die tatsächlich Straftaten begehen, Menschen überfallen oder in Häuser einbrechen? Das sind nämlich nicht dieselben.

Das System hat versagt

Wenn Regierung und Bürgermeister die Sicherheit ihrer Bürger nicht mehr garantieren können, dann hat das politische System versagt. Das kann man weder schönreden, noch kann ein unmöglich zu definierendes und nicht umzusetzendes Bettelverbot darüber hinwegtäuschen, dass politisch Verantwortliche von ihrer Pflicht abgedankt haben. Die Schwächsten der Gesellschaft tragen keine Schuld daran, dass niemand mehr für irgendetwas zuständig sein will und Probleme beschreibt, anstatt sie zu lösen.

Sicherheit ist machbar. Polizeikräfte sind vorhanden und müssen von der Politik in den Gemeinden eingesetzt werden. Die Polizei alleine ist für Sicherheit zuständig. Bettler sind kein Sicherheitsproblem. Wer gegenüber von Passanten übergriffig wird, gehört entfernt. So sieht es aus.

* Der Autor ist Sprecher und Spitzenkandidat von Fokus.

