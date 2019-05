„Die Aussagen der Populisten sind Augenwischerei“

„Wir dürfen keine Politik machen. Doch wir müssen den Finger in die Wunde legen und die Akteure mit den Missständen konfrontieren“, so Comece-Präsident, Erzbischof Jean-Claude Hollerich.

„Wir dürfen keine Politik machen. Doch wir müssen den Finger in die Wunde legen und die Akteure mit den Missständen konfrontieren“, so Comece-Präsident, Erzbischof Jean-Claude Hollerich.

Bischöfe reden eher selten über Europa. Erzbischof Jean-Claude Hollerich tut dies zurzeit allerdings öfters und er äußert sich laut und vernehmlich. Ende April hatte er zusammen mit seinen acht Amtsbrüdern aus der Euregio einen gemeinsamen Hirtenbrief geschrieben und die Menschen dazu aufgerufen, an den Europawahlen teilzunehmen. Kurz davor hatte er sich schon in einem langen Beitrag in der Jesuiten-Zeitschrift „La Civiltà Cattolica“ eingehend mit dem Thema Europa beschäftigt *.

„Europa ist in Gefahr“, warnt Hollerich ...