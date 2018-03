Der LCGB fordert eine bessere gesetzliche Absicherung der Arbeitnehmer im Krankheitsfall. Vor allem die 52-Wochen-Regelung gehört abgeschafft, so der beigeordnete Generalsekretär Christophe Knebeler.

Politik 2 Min.

"Die 52-Wochen-Regelung muss weg"

Danielle Schumacher Der LCGB setzt sich für eine bessere Absicherung der Arbeitnehmer ein, die aus gesundheitlichen Gründen längere Fehlzeiten haben. Vor allem die 52-Wochen-Regelung ist dem Christlichen Gewerkschaftsbund ein Dorn im Auge.

Die Forderung des LCGB ist nicht neu: "Die umstrittenen 52-Wochen-Regelung muss ersatzlos gestrichen werden", forderte der beigeordnete Generalsekretär Christophe Knebeler am Donnerstag. Durch die Regelung würden Arbeitnehmer, die aus gesundheitlichen Gründen für längere Zeit krank geschrieben sind, in ihrer Existenz bedroht.



Die Regelung sieht vor, dass das Arbeitsverhältnis von Beschäftigten, die innerhalb von zwei Jahren länger als 52 Wochen krank geschrieben sind, automatisch aufgelöst wird.



Im Dezember hatten sich der OGBL, der Dachverband der Unternehmer UEL und die Regierung auf eine Anpassung verständigt, die der Christliche Gewerkschaftsbund allerdings als "Pseudo-Lösung" ablehnt. Der Accord de principe sieht vor, dass die Frist im Fall einer Neuerkrankung innerhalb der 52 Wochen und unter bestimmten Bedingungen um 26 Wochen verlängert werden kann.

Neue Probleme



"Das Abkommen schafft neue, zusätzliche Probleme", erklärt Knebeler. Den Betroffenen würden falsche Hoffnungen gemacht. Zum einen führe das Abkommen nicht zu einer besseren Absicherung der Betroffenen. Zudem befürchtet der Gewerkschaftler, dass sie zwischen die Mühlen der Bürokratie geraten. Für Knebeler entpuppt sich die vermeintliche Lösung "als Schande". Dies umso mehr, weil der Accord de principe vom Dezember seiner Meinung nach eine ganze Reihe von Rechtsunsicherheiten enthält. Vor allem bei der Lohnfortzahlung sieht Knebeler juristische Probleme.



Für den LCGB führt daher kein Weg an der Abschaffung der 52-Wochen-Regelung vorbei. Laut Christophe Knebeler würde dies nicht nur die Probleme der Betroffenen lösen, sondern auch zu einer Gleichstellung zwischen dem Privatsektor und dem öffentlichen Dienst führen. Der öffentliche Dienst kennt nämlich keine Fristen-Regelung im Krankheitsfall.



Anpassungen beim Reclassement

Unzufrieden ist der LCGB auch mit der Reform des Reclassement. Bei der internen beruflichen Wiedereingliederung würde sich die Gewerkschaft vor allem Nachbesserungen bei der Lohnzahlung wünschen. "Wenn Mitarbeiter, die aus gesundheitlichen Gründen ihren angestammten Job nicht mehr ausüben können und daher eine andere Stelle in ihrem Betrieb antreten müssen, darf es nicht zu Lohnausfällen kommen", fordert der beigeordnete Generalsekretär des LCGB.



Beim externen Reclassement sieht Knebeler hingegen keinen Handlungsspielraum mehr: "Die externe Wiedereingliederung muss von Grund auf neu gestaltet werden", so seine Forderung. Mit Nachbesserungen sei es nicht getan. Von einem Reclassement externe spricht man, wenn Arbeitnehmer mit eingeschränkter Arbeitsfähigkeit nicht länger in ihrem angestammten Betrieb arbeiten können, sondern in einem anderen Unternehmen einen Job bekommen, der ihren Fähigkeiten entspricht.