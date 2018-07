Parlamentspräsident Mars Di Bartolomeo wurde am Freitag von seinen deutschen Amtskollegen Wolfgang Schäuble in Berlin empfangen. Beide Politiker waren sich einig: Die EU muss enger zusammenarbeiten, auch in der Migrationsfrage.

Di Bartolomeo zu Besuch bei Wolfgang Schäuble

Danielle SCHUMACHER Parlamentspräsident Mars Di Bartolomeo wurde am Freitag von seinen deutschen Amtskollegen Wolfgang Schäuble in Berlin empfangen. Beide Politiker waren sich einig: Die EU muss enger zusammenarbeiten, auch in der Migrationsfrage.

„Die Europäische Union braucht einen offenen Geist und offene Grenzen“, so die Hauptbotschaft von Parlamentspräsident Mars Di Bartolomeo am Freitag an die Adresse des Präsidenten des Deutschen Bundestages Wolfgang Schäuble. Di Bartolomeo war im Rahmen seiner Visite in Berlin von seinem Amtskollegen empfangen worden.



Mit seiner Aussage bezog sich der luxemburgische Parlamentspräsident u. a. auf die Migrationsfrage, die zuletzt in der Bundesrepublik hochgekocht war und die Große Koalition an den Rand des Abgrunds gebracht hatte. Schäuble wie auch Di Bartolomeo sprachen sich gegen Alleingänge aus. Vielmehr bedürfe es einer besseren Zusammenarbeit zwischen den europäischen Ländern.



Dialog statt Populismus

Bei der Unterredung ging es aber auch um die jüngsten Initiativen von Deutschland und Frankreich. Kammerpräsident Mars Di Bartolomeo begrüßte zwar den deutsch-französischen Vorstoß, wies aber gleichzeitig darauf hin, dass „die EU nicht nur aus zwei Ländern besteht“. Es gehe vielmehr darum, alle europäischen Länder einzubinden und zu überzeugen. Nur so seien Fortschritte und eine Weiterentwicklung der Union möglich.

Die beiden Präsidenten waren sich einig, dass der Dialog mit den Bürgern gestärkt werden muss, wenn man den Parolen der Populisten die Stirn bieten will.



Bei dem Gespräch ging es zudem um die parlamentarische Zusammenarbeit. Wie Mars Di Bartolomeo im Anschluss an das Treffen gegenüber dem „Luxemburger Wort“ erklärte, werden sich die Präsidenten der deutschsprachigen Parlamente am 20. und 21. Juli in Luxemburg treffen. Die Schwerpunkte des Treffens werden auf den Themen Digitalisierung und Parlamentarismus liegen.



Nach dem Besuch bei Schäuble traf sich Di Bartolomeo mit dem Parlamentspräsidenten des Bundeslands Berlin, Ralf Wieland. Neben der Bürgerbeteiligung und der politischen Bildung drehte sich die Unterredung auch um die Wohnungsbauproblematik. Berlin wie Luxemburg haben zur Zeit mit einer schweren Wohnungsnot zu kämpfen.

OSZE-Versammlung in Luxemburg



Am Samstag und am Sonntag nehmen Parlamentspräsident Di Bartolomeo und die Abgeordneten Gusty Graas (DP), Claude Haagen (LSAP) und Josée Lorsché (Déi Gréng) an der parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) teil, bei der 300 Parlamentarier aus 57 Ländern anwesend sein werden. Luxemburg wird übrigens die nächste parlamentarische OSZE-Versammlung ausrichten. Sie soll im kommenden Jahr im Konferenzzentrum in Kirchberg stattfinden.