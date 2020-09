Deutschland stuft Luxemburg wieder als Risikogebiet ein

Die Bundesrepublik Deutschland hat beschlossen, auf Grund der erhöhten Infektionszahlen der letzten Tage Luxemburg erneut als Risikogebiet einzustufen.

Die Bundesrepublik Deutschland hat beschlossen, auf Grund der erhöhten Infektionszahlen der letzten Tage Luxemburg erneut als Risikogebiet einzustufen. Dies könnte schon ab heute Abend gelten. Außenminister Asselborn steht diesbezüglich in engem Kontakt mit Bundesaußenminister Heiko Maas. Minister Asselborn weist darauf hin, dass die Infektionszahlen in Luxemburg seit Tagen wieder rückläufig sind und die Reproduktionsrate mittlerweile auf 0,95 gesunken ist. Luxemburg wird sich jetzt darauf konzentrieren, gemeinsam mit den angrenzenden Bundesländern, die Auswirkungen dieser erneuten Einstufung auf die Bevölkerung einzugrenzen.

Eine erneute Einstufung als Risikogebiet hat als Folge, dass Personen die aus Luxemburg nach Deutschland reisen möchten, einer allgemeinen Testpflicht unterliegen. Es gibt jedoch eine Reihe von Ausnahmen von dieser Testpflicht welche in den Quarantäneverordnungen der jeweiligen Bundesländer festgelegt sind.

Bereits zwischen 14. Juli und 19. August war das Großherzogtum von der Bundesrepublik als Risikogebiet eingestuft worden – nun läuten erneut die Alarmglocken.

Nicht nur Luxemburg

Auch Regionen in den Nachbarstaaten Frankreich und Belgien stehen auf der RKI-Liste. So gilt die Region Brüssel in Belgien bereits seit dem 21. August als Corona-Risikogebiet. Auch weite Teile Frankreichs, darunter der Großraum Paris, Korsika sowie die Regionen Hauts-de-France, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes und Provence-Alpes-Côte d’Azur, stehen wegen hoher Infektionszahlen unter verstärkter Beobachtung.

In den Niederlanden werden die Provinzen Nordholland (Noord-Holland) und Südholland (Zuid-Holland) als Risikogebiete eingestuft. Deutschland warnt zudem vor Reisen in die Schweizer Kantone Freiburg, Genf und Waadt. Auch die tschechische Hauptstadt Prag sowie die Mittelböhmische Region finden sich auf der Liste.

Die Einstufung als Risikogebiet nimmt das Robert Koch-Institut nach Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium, dem Auswärtigen Amt und dem Innenministerium vor. Basis für die Bewertung der Corona-Infektionsgefahr in Staaten oder Regionen ist der Schwellenwert von 50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen.

