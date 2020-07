Die drastisch gestiegenen Infektionszahlen der vergangenen Tage bleiben nicht ohne Konsequenzen.

Deutschland belegt Luxemburger mit Quarantäne

(TJ) - Infolge der in den vergangenen Tagen gestiegenen Infektionszahlen in Luxemburg, hat das Robert-Koch-Institut das Großherzogtum als Risikogebiet eingestuft. Das bedeutet, dass ab sofort, Luxemburger, die nach Deutschland einreisen mit einer vierzehntägigen Quarantäne belegt werden. Zudem müssen sie sich bei den lokalen Gesundheitsämtern melden.

Wohl wehren das Saarland und Rheinland-Pfalz sich einstweilen noch gegen Grenzsperrungen und -kontrollen, doch gelten die Vorschriften auch hier.

Deutschland: Quarantäne für Luxemburger in fast allen Bundesländern Wer nach Deutschland reist, muss nun womöglich eine Quarantäne in Kauf nehmen, die Reisefreiheit soll aber zunächst erhalten bleiben

Ausnahmen werden für Grenzpendler, Menschen mit einem medizinischen Grund oder solche, die ihren in Deutschland lebenden Partner besuchen, gemacht. Das Saarland empfiehlt Grenzgängern, sich in Luxemburg regelmäßig testen zu lassen. Luxemburger, die im Saarland arbeiten, sind allerdings mit einem Tätigkeitsverbot belegt, sie dürfen laut Corona-Verordnung nicht jenseits der Grenze arbeiten.

In Rheinland-Pfalz darf man einreisen, wenn man eine ärztliche Bescheinigung vorlegen kann, die auf einem Test basiert, der nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen darf. Bürger aus diesem Bundesland müssen sich in Quarantäne begeben, wenn sie länger als 72 Stunden in Luxemburg weilten.

Die Einschränkungen gelten einstweilen nur für die Einreise nach Deutschland, wer lediglich auf der Durchreise ist, soll dies weiterhin dürfen.

