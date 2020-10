Knapp vier Wochen ist der neue deutsche Botschafter in Luxemburg. Warum das Großherzogtum in vielerlei Hinsicht ein Kraftzentrum ist, wie er die Wiedervereinigung sieht und was Ullrich Klöckner noch alles vor hat, verrät er im Interview.

Politik 6 Min.

Deutscher Botschafter: "Luxemburg ist ein Kraftzentrum"

Christophe LANGENBRINK Vor gerade mal einer Woche hat er seine Beglaubigung von Grand-Duc Henri erhalten. Nach elf Jahren auf diplomatischer Mission in Afrika kommt er mit einem ganz anderem Verständnis nach Luxemburg und schaut mit Sorge was in Europa derzeit passiert.

Herr Botschafter Ullrich Klöckner: Ihre letzte Station war im Sudan. Von Karthum nach Luxemburg, das ist ein „kleiner“ Kulturschock – wie kam es zu der Entscheidung, aus einem Krisengebiet in das beschauliche Luxemburg zu kommen? Nach elf Jahren auf diplomatischer Mission in Afrika will ich nun eine neue Herausforderung angehen ...