Der Unermüdliche

Er gilt als die graue Eminenz der Chamber. Der CSV-Politiker genießt seit Ende Juli seinen wohlverdienten Ruhestand. Über sein größtes Projekt, die Verfassungsreform, stimmen nun die anderen ab.

Paul-Henri Meyers geht, sein Lebenswerk wird bleiben. Fast 20 Jahre saß er für die CSV im Parlament und genauso lange hat er an der Verfassungsreform gefeilt. In mühevoller Kleinarbeit hat er zusammen mit seinen Mitstreitern der anderen Fraktionen einen Kompromiss ausgehandelt. Im Interview mit dem Luxemburger Wort erklärt er, weshalb es so lange gedauert hat, bis ein politisch tragfähiger Konsens gefunden war.



Paul-Henri Meyers, in einer aktuellen CSV-Publikation werden Sie Reformator genannt ...