Inmitten der aus allen Richtungen eintreffenden Reaktionen auf das Wahlergebnis hat Staatsminister Xavier Bettel am Montagmorgen seinen Rücktritt beim Staatsoberhaupt eingereicht.

Politik 5 Min.

Der Tag danach: Beratungen, Reaktionen und Gespräche

Michel THIEL Inmitten der aus allen Richtungen eintreffenden Reaktionen auf das Wahlergebnis hat Staatsminister Xavier Bettel am Montagmorgen seinen Rücktritt beim Staatsoberhaupt eingereicht.

Wie es das Wahlgesetz vorsieht, reichte Staatsminister Xavier Bettel am Montagmorgen um 9 Uhr im großherzoglichen Palast bei Großherzog Henri seinen Rücktritt ein. Das Staatsoberhaupt wird sich anschließend nacheinander mit dem Vorsitzenden des Staatsrats Georges Wiwenes, den Vorsitzenden der einzelnen Parteien und dem Kammerpräsidenten Mars Di Bartolomeo unterhalten, um deren Sicht auf das Wahlergebnis einzuholen.

Die Entscheidung, ob anschließend ein "Formateur" mit der Bildung einer Regierung beauftragt wird, oder aufgrund des uneindeutigen Wahlergebnisses eher ein "Informateur" damit beauftragt wird, das Staatsoberhaupt während der Koalitionsverhandlungen über deren Fortschritt zu unterrichten, liegt nun beim Großherzog.

Ein klarer Wahlsieger Luxemburg hat gewählt. Und die stärkste Partei ist erneut die CSV. Dennoch reicht es wohl nicht, um die aktuelle Regierungskoalition abzulösen. Erste Reaktionen der Parteivertreter.

Xavier Bettel sagte nach seiner Unterredung mit de Großherzog dem "Luxemburger Wort", dass er die zweite Möglichkeit als legitimer ansehe, auch wenn er sich nicht persönlich in dieser Rolle sehe: "Ich würde es nicht persönlich nehmen, wenn diese Rolle jemand anderem zufallen würde".

Ähnlich wortkarg gab sich der erste Bürger des Landes, Kammerpräsident Mars Di Bartolomeo: "Die Koalition ist in meinen Augen weder abgewählt noch hat irgend eine Partei einen klaren Regierungsauftrag erhalten. Die Entscheidung, wie es weitergeht, liegt beim Staatsoberhaupt". Di Bartolomeo fügte nach seinem Gespräch mit dem Staatsoberhaupt hinzu, dass er von einer "schnellen Entscheidung" ausgehe, was die Regierungsbildung angeht.

Félix Braz: "Ausreichend Schnittmengen mit den Koalitionsparteien"

Am Montagmorgen traf ebenfalls das Exekutivkomitee der Grünen zusammen, um das Wahlergebnis zu analysieren und die weitere Marschroute festzulegen. Félix Braz wiederholte seine Aussagen vom Vortag, als er der Regierungskoalition gute Chancen für eine zweite Amtsperiode bescheinigte: "Wir haben in den vergangenen fünf Jahren gut zusammengearbeitet und waren dabei stets auf Augenhöhe mit unseren Partnern," so Braz, der hinzufügte, dass es nicht den geringsten Sinn mache, nun "in den Krieg gegen die anderen Mitglieder der Koalition zu ziehen". Es gebe darüber hinaus ausreichend Schnittmengen zwischen LSAP, DP und Déi Gréng, um eine Erneuerung der Koalition zu legitimieren.

Das Exekutivkomitee der Grünen am Montagmorgen. Foto: Michèle Gantenbein

DP sieht sich als Regierungspartei bestätigt

In einer ersten Gesprächsrunde am Montag auf RTL Radio diskutierten Vertreter aller im neuen Parlament vertretenen Parteien bereits eifrig, wie das Wahlergebnis denn nun tatsächlich zu interpretieren sei.

Corinne Cahen (DP) sieht das Wahlergebnis auch als Bestätigung der guten Regierungsarbeit in den vergangenen fünf Jahren: "Wir haben nicht nur sehr gut zusammengearbeitet, sondern auch sehr gute Dinge umgesetzt. Etwa die gerechteste Steuerreform, die es bisher gab, wir haben den Wohnungsmarkt wieder angekurbelt, wir haben den Familien mehr Zeit zusammen gegeben, in die Kinder investiert, kostenlose Schulbüchern eingeführt und die Kinderbetreuung zum Teil kostenlos gemacht. Wir haben auch eine ganze Menge an Reformen durchgeführt, etwa jene der Polizei und der Rettungsdienste. Es ist also tatsächlich sehr viel geschehen in den vergangenen fünf Jahren. Wir sehen die Koalition also durchaus bestätigt. Auch finanziell ist die Situation nicht mehr die selbe wie 2013".

Marc Spautz (CSV) gab zu, dass es bei den Christsozialisten internen Gesprächsbedarf gebe und dass personelle Konsequenzen unvermeidbar seien: "Wir müssen diese tatsächlich schlechte Wahlergebnis analysieren, es ist jetzt einfach zu früh dafür. Es wäre ein Fehler, jetzt die Augen zu verschließen und einfach so weiter zu machen, wie bisher. Das wird mit Sicherheit im Nationalkongress am Montag Hauptthema sein. Dabei wird es sicherlich auch zu Personalverschiebungen innerhalb der CSV kommen".

Gewinner und Verlierer: Neue Gesichter und Abschied von der Chamber Viele neue Gesichter ziehen nach der Wahl in die neu formierte Abgeordnetenkammer ein. Für einige langjährige Politiker heißt es Abschied nehmen.

Gary Diderich (Déi Lénk) fand das Wahlergebnis ermutigend, da sich eine Erneuerung der politischen Landschaft bemerkbar mache: "Ich finde es im Endeffekt beruhigend, wenn man als Herausforderer einer Regierung mit einem derart inhaltslosen Wahlkampf ein solches Ergebnis einfährt. Ich freue mich in diesem Sinn über eine Veränderungen in der luxemburgischen Gesellschaft, nämlich in meine Augen die Tatsache, dass der Wähler sich stärker an tatsächlichen politischen Inhalten orientiert. Über die Stimmenverschiebungen kann man sicherlich etwas kritischer diskutieren, auch aus Sicht unserer Partei. Kalr deutlich ist aber auch, dass es keine übermächtige CSV mehr gibt, dass Regierungen ohne Beteiligung der CSV definitiv möglich sind, und das trotz eines ungerechten Wahlsystems. Es ist darüber hinaus aus unserer Sicht definitiv an der Zeit, dieses Wahlsystem zu überdenken".

Sven Clement (Piraten) sah das Votum auch als Bestätigung kleiner Programmparteien gegenüber der traditionellen Volksparteien: "Interessant ist, dass Luxemburg sich dem europäischen Trend nicht versperrt, dass kleinere programmatische Parteien gestärkt werden. Die Zeit der großen Volksparteien, die nach Art eines Supermarkts versuchen, alle möglichen Themen zu bedienen, ist scheinbar vorbei. Diesen Trend sehen wir derzeit überall in Europa, insbesondere, was die Sozialdemokraten und Christdemokraten betrifft".

Claude Haagen (LSAP) sah zwar aufgrund des bescheidenen Wahlergebnisses der Sozialdemokraten in seiner Partei die Notwendigkeit einer Selbstreflexion, die jedoch nicht zwangsläufig auf der Oppositionsbank stattfinden müsse: "Ich sehe nicht wirklich, wie man sich in der Opposition erneuern kann. Die LSAP kann und muss auf diesen Weg der Erneuerung gehen, kann dies aber sehr gut tun, während sie die Regierungsverantwortung trägt".

Ein Blick ins Netz: Reaktionen und Dank an die Wähler

Wie mittlerweile üblich reagierten zahlreiche Kandidaten am Montag auf Facebook und Twitter auf die Wahl und richteten auch ein Dankeschön an ihre Wähler. Eine sichtlich gut gelaunte Corinne Cahen (DP) dankte nicht nur dem Wähler und ihren Parteigenossen, sondern auch ihren Freunden und Familienmitgliedern für ihre Unterstützung.





Erste Reaktionen aus der Zivilgesellschaft

Von Gewerkschaftsseite reagierte am Montagmorgen als erste die "Confédération générale de la fontion publique" (CGFP) auf den Wahlausgang. Die Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst drückte die Hoffnung aus, die künftige Koalition möge "der Forderung hoher Patronatsvertreter nach Sozialabbau entschlossen die Stirn bieten" und für eine gerechtere Steuerpolitik eintreten. Gleichzeitig warnt der Gewerkschaftsbund, eine Regierung, die "eine zaghafte Besteuerung der 'Stock Options' befürworte, die Betriebssteuer weiter verringere und gleichzeitig die längst überholte Steuerklasse 1A auf Kosten der Alleinerziehenden und Verwitweten zulasse, würde das Prädikat „unsozial“ verdienen und sich viel Ärger auch seitens der CGFP einhandeln".