Der steinige Weg zur echten Datenschutzkultur

Im Sommerinterview erklärt Justizminister Felix Braz (Déi Gréng), wieso sein Job ihm auch nach fünf Jahren immer noch Spaß macht und was es mit der Datenbank der Justiz auf sich hat.

Ursprünglich wollte er Jura studieren. Dann machte er einen Abstecher in die Welt der Medien und moderierte auf RTL-Radio die erste portugiesische Radiosendung in Luxemburg. Schließlich wechselte er in die Politik. Heute ist Felix Braz (Déi Gréng) Justizminister. Im Sommerinterview erklärt er, wieso sein Job ihm auch nach fünf Jahren immer noch Spaß macht und was es mit der Datenbank der Justiz auf sich hat.

Felix Braz, sind Sie immer noch gerne Justizminister?



Ja, absolut ...